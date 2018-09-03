Компания «РЖД Интернешнл» забетонировала первую опору виадука на Дунае в Сербии



Работы на участке Стара Пазова-Нови Сад

© rzdint.ru

«РЖД Интернешнл» завершила бетонирование первой опоры двухпутного виадука в пойме реки Дунай участка Стара Пазова — Нови Сад линии Белград — Будапешт и уже приступает к строительству первой анкерной опоры.

Общая длина этого уникального для Сербии железнодорожного двухпутного моста, состоящего из 6 частей, достигает трех километров. Всего проектом предусмотрена установка 59 опор, 3 из которых будут располагаться в центральных частях самых длинных, 600-метровых пролетов. Высота отдельных опор достигает 24 метров, что сравнимо с высотой 7-ми этажного дома. Часть виадука располагается на склоне, поэтому для обеспечения надежности сооружения во время его строительства и эксплуатации предусмотрено возведение 20-ти защитных конструкций.

Общая стоимость соглашения составляет более $338 млн, из которых $258 млн пойдут на строительство тоннеля и виадука

Работы на объекте начались в ноябре прошлого года, и уже к декабрю были изготовлены первые буронабивные сваи, которые станут фундаментом для всей конструкции. К настоящему моменту устроено уже 1115 из 1450 свай, необходимых для основания моста и защитных конструкций. Каждая из свай диаметром от 1,2 до 1,5 метров уходит в грунт на глубину до 30 метров и образует надежную базу для всего сооружения.

Проектирование, как и изыскания, проведены сербским Транспортным институтом ЦИП. Контроль качества строительных конструкций по более чем 10 параметрам осуществляется независимыми экспертами, надзорными органами и аккредитованными лабораториями на регулярной основе как в условиях производства, так и непосредственно на строительной площадке. Проведение контрольных испытаний проводится, в том числе, при непосредственном участии представителей проектировщика. Кроме этого, компанией «РЖД Интернешнл» совместно с Заказчиком — АО «Инфраструктура железных дорог Сербии» — организованы дополнительные локальные инженерно-геологические исследования.

После окончания работ, которое намечено на 2021 год, новый виадук, построенный с применением передовых технологий строительства, обеспечит увеличение скорости движения поездов на участке с 80 до 200 км/ч, в первую очередь — за счет спрямления трассы.

«РЖД Интернешнл» проводит масштабные работы по строительству виадука на 59 км участка Стара Пазова — Нови Сад и тоннеля Чортановци в рамках Дополнительного соглашения 3.1. к основному Контракту на строительство и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Сербии.

В начале августа ООО «РЖД Интернешнл» завершила проходку первых 100 метров верхней части двухпутного железнодорожного тоннеля Чортановци, возводимого на участке Стара Пазова — Нови Сад линии Белград — Будапешт.Общая длина двух стволов тоннеля составит 2,2 км. Его разработка ведется сразу в четырех точках — с северного и южного порталов. Безопасность работ обеспечивается технологией проходки тоннеля под защитным экраном или «зонтом», как его называют сербские строители. Этот «зонт» представляет собой конструкцию из металлических труб, заполненных бетоном, что позволяет исключить возможные локальные обрушения грунта при строительстве.



Работы на участке Стара Пазова-Нови Сад

© rzdint.ru



Работы на участке Стара Пазова-Нови Сад

© rzdint.ru

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