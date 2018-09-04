На шахте АО «СУЭК-КУЗБАСС» установлен мировой рекорд добычи угля

Бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина шахты имени В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Кузбасс» установила мировой рекорд добычи угля за месяц, выдав на-гора по итогам августа 1 млн 627 тыс. тонн угля. Это лучший результат производительности по подземной добыче за месяц в угольной отрасли России и мира.

Весь уголь добыт в лаве № 5004, с вынимаемой мощностью пласта 3,8 метра и запасами угля 5,7 миллиона тонн, оснащенной самой современной добычной техникой мирового уровня. В 2017 году бригада Евгения Косьмина установила несколько рекордов добычи российского и мирового уровня. В мае и июле коллектив выдавал на-гора, соответственно, 1 млн 407 тыс. тонн и 1 млн 567 тыс. тонн (мировой рекорд). По итогам 2017 года объём добычи составил 5 млн 309 тыс. тонн. В 2018 году приступив к отработке лавы в апреле, бригада уже добыла 4,9 миллиона тонн, обновив в августе свой же месячный рекорд.

Суммарный объем инвестиций СУЭК в развитие шахты им. В.Д Ялевского за последние пять лет составил 10 млрд рублей.

СУЭК — одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает почти 34 тысяч человек.