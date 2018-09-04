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Дорожное строительство

В Москве открыт бессветофорный участок Северо-Восточной хорды

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Новый участок Северо-Восточной хорды связал шоссе Энтузиастов с МКАД. Всего построено 11,8 км дорог, включая шесть эстакад общей длиной 3,7 км. В составе участка построена самая протяженная эстакада в Москве длиной 2,5 км от платформы Плющево МЖД до эстакады-съезда с ул. Перовская на СВХ. Кроме того, возведена эстакада, с которой можно съехать с хорды на Перовскую улицу.

Шестиполосная трасса начинается с развязки в районе Перова и дальше идет вдоль Рязанского направления железной дороги. Хорда аккуратно обходит Кусковский лесопарк и ведет в Выхино. Завершает участок выезд на Косинскую эстакаду и трассу Вешняки — Люберцы. Новая дорога значительно облегчит путь в центр из ряда юго-восточных районов. В том числе, из плотно застроенной жильем Некрасовки.

Особое внимание было уделено строительству пешеходных переходов. С платформы электричек Плющево теперь можно удобно пройти в усадьбу Кусково. В районе метро «Выхино» появился подземный переход к подземке и электричкам.

Строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от шоссе Энтузиастов до МКАД началось в феврале 2016 года и завершилось в сентябре 2018 года.

В составе участка — самая длинная в городе эстакада протяженностью 2,5 км. Сооружение проходит над железной дорогой, поезда там шли без перерыва, а основной объем работ пришелся на период ЧМ-2018, когда движение было особенно плотным.

Большинство участков Северо-Восточной хорды построено. На днях должна открыться связка Дмитровского шоссе и Фестивальной улицы на севере. Еще два сегмента — от Дмитровского до Ярославского и от Ярославского до Открытого шоссе — находятся в стадии проектирования.

  •  © stroi.mos.ru

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/yjuA0xn_-Ho

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https://rg.ru/2018/09/04/reg-cfo/sobianin-otkryl-uchastok-severo-vostochnoj-hordy-mezhdu-shosse-entuziastov-i-mkad.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Москва, дорожное строительство
  • Нет аватара termometrix
    04.09.1817:01:41

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    #1066540
  • Нет аватара termometrix
    04.09.1817:03:17

    Бессветофорная шестиполосная магистраль проходит от существующего участка СВХ на пересечении с шоссе Энтузиастов, далее — с северной стороны Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) до выхода на Косинскую эстакаду МКАД. Всего проложили 11,8 километра дорог, включая шесть эстакад.

    На этом участке хорды построили самую протяженную эстакаду в Москве — 2,5 километра прямого хода от железнодорожной платформы Плющево до эстакады-съезда с улицы Перовской на СВХ.

    #1066541
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