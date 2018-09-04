В Астрахани заложили 2 танкера-химовоза

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На Астраханском судостроительном производственном объединении (АСПО) 4 сентября 2018 года состоялась закладка двух танкеров-химовозов проекта 00216М. Заказ будет выполнен в соответствии с договором, подписанным Группой компаний (ГК) «Каспийская Энергия» (входит в состав ОСК), ООО «Волготранс» и ЗАО «Гознак-лизинг», сообщает пресс-служба ГК «Каспийская Энергия».





© Фото из открытых источников

Проект танкера 00216М разработан конструкторским бюро «Вымпел» специально для «Волготранса». От своего аналога — танкера-химовоза RST27 он отличается большей производительностью и сложностью оборудования.

Судно 00216М (река-море) предназначено для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также для широкого спектра наливных грузов — вредных жидких веществ (в том числе требующих подогрева до температуры 60 градусов). В одном рейсе судно может перевозить три сорта груза.Танкер-химовоз проекта 00216М: длина — 141 м; ширина — 16,7 м; высота борта — 6 м; автономность — 15 суток;скорость — около 10 узлов; грузоподъемность в морской воде — около 7900 тонн; экипаж — 12 человек.

Фото с сайта jilkin.ru