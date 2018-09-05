Новый участок Северо-Восточной хорды открыт на севере Москвы





© Фото с сайта stroi.mos.ru

Сегодня на севере Москвы открыли новый участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Протяжённость нового участка автотрассы составила 10.7 км, были построены 4 эстакады основного хода, 3 эстакады съездов, мост через речку Лихоборка, путепровод на однопутной железнодорожной соединительной ветке и пешеходный переход у платформы «НАТИ». Новый участок хорды позволит разгрузить Дмитровское и Ленинградское шоссе, а также обеспечит связь скоростной платной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург с Дмитровским шоссе и Северо-Западной хордой.

Таким образам, менее чем за месяц были открыты 3 новых участка Северо-Восточной хорды общей протяжённостью более 27 километров!

Напомню — вчера на юго-востоке города открыли участок хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД:



© Фото с сайта stroi.mos.ru

А 20 августа открыли участок хорды от Щёлковского до Открытого шоссе:



© Фото с сайта stroi.mos.ru



© Фото с сайта stroi.mos.ru

Открытый сегодня участок хорды:



© Фото с сайта stroi.mos.ru



© Фото с сайта stroi.mos.ru



© Фото с сайта stroi.mos.ru

Схема Северо-Восточной хорды после открытия новых участков:



© Фото с сайта stroi.mos.ru

В последние годы строительство автомобильных дорог в Москве идёт опережающими темпами, что позволило существенно сократить пробки и повысить среднюю скорость движения автотранспорта.