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Дорожное строительство

Новый участок Северо-Восточной хорды открыт на севере Москвы

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Сегодня на севере Москвы открыли новый участок Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Протяжённость нового участка автотрассы составила 10.7 км, были построены 4 эстакады основного хода, 3 эстакады съездов, мост через речку Лихоборка, путепровод на однопутной железнодорожной соединительной ветке и пешеходный переход у платформы «НАТИ». Новый участок хорды позволит разгрузить Дмитровское и Ленинградское шоссе, а также обеспечит связь скоростной платной автодороги М-11 Москва — Санкт-Петербург с Дмитровским шоссе и Северо-Западной хордой.

Таким образам, менее чем за месяц были открыты 3 новых участка Северо-Восточной хорды общей протяжённостью более 27 километров!

Напомню — вчера на юго-востоке города открыли участок хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД:

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

А 20 августа открыли участок хорды от Щёлковского до Открытого шоссе:

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru
  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Открытый сегодня участок хорды:

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru
  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru
  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

Схема Северо-Восточной хорды после открытия новых участков:

  •  © Фото с сайта stroi.mos.ru

В последние годы строительство автомобильных дорог в Москве идёт опережающими темпами, что позволило существенно сократить пробки и повысить среднюю скорость движения автотранспорта.

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Москва, автодорога, Северо-Восточная хорда
  • Нет аватара Dance
    05.09.1815:56:09

    Не понял, как вы насчитали 27 км, если этот новый участок- 12 км, а тот небольшой от щелковского толи в 3 толи в 4 раза меньше

    #1066803
    • A_SEVER A_SEVER
      05.09.1816:09:46

      Не понял, как вы насчитали 27 км
      Давайте считать вместе!     4.9 + 11.8 + 10.7 = 27.4 км

      #1066808
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