Салехардский энергоузел подключён к единой энергосистеме России

5 сентября, состоялась торжественная церемония подключения Салехардского энергоузла к централизованной зоне электроснабжения России. Это знаковое событие не только для окружной столицы, но и для ближайших муниципальных образований. В перспективе проект позволит расширить централизованную зону электроснабжения региона и присоединить к Салехардскому энергоузлу город Лабытнанги и посёлок Харп. Для этого планируется построить две подстанции, на 110 кВ каждая, и питающие их высоковольтные линии. В результате, население и промышленный сектор получат надёжное энергоснабжение на многие годы вперёд. Напомню, что строительство высоковольтной линии «Надым-Салехард» завершено в 2016 году , однако фактическое соединение энергосистем произошло сегодня, ну, а о самом объекте можно почитать здесь и здесь .

Проект присоединения Салехардского энергоузла к единой энергетической системе РФ реализован несколькими субъектами электроэнергетики, что подтверждает правильность выбранного на Ямале принципа кооперации сил для воплощения в жизнь крупных планов. Специалисты «Салехардэнерго» провели необходимую реконструкцию городской энергосистемы, а также комплекс мероприятий по выходу на оптовый рынок электрической энергии. Силами «Тюменьэнерго» построены объекты электросетевого комплекса высоковольтных линий 220 кВ «Надым — Салехард» протяжённостью свыше 700 км с подстанцией «Салехард» мощностью 250 (2×125) МВА, а также подстанциями «Полярник» и «Северное сияние» мощностью по 80 (2×40) МВА каждая. Общая стоимость этого инвестпроекта составляет 13,9 млрд. рублей. Кроме того, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири реконструирована подстанция 220 кВ «Надым».