В Ростовской области открыли тепличный комплекс за 4,2 миллиарда рублей

Управляющая компания «Технологии тепличного роста» в среду открыла в Тарасовском районе Ростовской области первую очередь тепличного комплекса «Донская усадьба» стоимостью 4,2 миллиарда рублей.

Реализация проекта началась в 2010 году. Он предполагает строительство к 2020 году автономного тепличного комплекса площадью почти 20 гектар по выращиванию овощной продукции в закрытом грунте производственной мощностью 14 тысяч тонн овощей в год. Общий объем инвестиций в проект составит 5 миллиардов рублей.

В рамках первой очереди проекта стоимостью 4,2 миллиарда рублей были построены теплицы на площади 14,5 гектара. После выхода на проектную мощность объем производства составит 11,4 тысячи тонн овощей в год.

Посадка овощей в новых теплицах начнется уже на следующей неделе, и в ближайшие месяцы появится первый урожай. Выход на проектную мощность первой очереди предполагается до конца текущего года. В целом данное производство — это новая экономика для этой территории Ростовской области и серьезный вклад в развитие агропромышленного комплекса и экономики в целом.

После ввода в эксплуатацию второй очереди проекта, которая запланирована на первый квартал 2020 года, на предприятии будут заняты около 380 человек. Вторая очередь и функционирование предприятия до выхода на проектную мощность будет осуществляться под контролем и при сопровождении минсельхоза, а если понадобится, и губернатора.

Как сообщил гендиректор и учредитель ООО «Управляющая компания «Технологии тепличного роста» Сергей Рукин, построенный комплекс очень технологичный. Предприятие стало самым крупным в регионе тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта, позволив увеличить обеспеченность области собственным производством в 1,5 раза. Поставки продукции будут осуществляться преимущественно в южные регионы страны.