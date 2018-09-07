Россия начала производить компоненты для ремонта двигателей «Русланов»

Предприятия «Ростеха» начали изготавливать отдельные детали и сборочные единицы для двигателей Д-18Т, устанавливаемых на сверхтяжелых транспортных самолетах Ан-124 «Руслан».

Ремонтом двигателей Д-18Т, произведенных украинской компанией «Мотор-Сич», занимается предприятие, не входящее ни в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ни в «Ростех». «В рамках кооперации ОДК изготавливает отдельные детали и сборочные единицы для двигателей данного типа. Работа уже развернута.

Ранее президент ОДК Юрий Слюсарь заявил, что корпорация совместно с Минобороны приступает в 2018 году к работе по созданию нового транспортного самолета, который заменит «Руслан». В дивизионе транспортной авиации ОАК сообщали, что в рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжёлый военно-транспортный самолёт) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76.

Ан-124-100 «Руслан» — один из самых грузоподъемных самолетов в мире. Его разработали в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова совместно с ведущими союзными НИИ, предприятиями, организациями авиационной промышленности и министерствами.