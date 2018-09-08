«Брянсксельмаш» выпустил первую партию комбайнов с дистанционной системой мониторинга

ЗАО СП «Брянсксельмаш» выпустило первую партию техники с дистанционной системой онлайн-мониторинга и параметрического контроля Wialon Hosting. 20 зерноуборочных комбайнов «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS12» с бортовым контроллером уже отправились в хозяйства Курской, Самарской и Саратовской областей.

Первоочередной задачей для аграриев становится внедрение ресурсосберегающих цифровых технологий. Универсальный программируемый бортовой контроллер CAN-WAY серии L10 предназначен для мониторинга сельхозтехники с использованием системы позиционирования ГЛОНАСС/GPS. С его помощью можно определить местоположение комбайна, скорость, направление его движения. Система позволяет контролировать уровень топлива, время работы, обороты и температуру двигателя. Кроме того, под контролем находится время работы жатки, убранная площадь, частота вращения молотильного барабана. Специфика оборудования позволяет оперативно диагностировать состояние мониторингового блока и возможность дистанционно управлять им.

— Использование дистанционной системы Wialon Hosting позволит значительно повысить рентабельность сельхозпроизводства за счёт сокращения расходов на ГСМ, снижения потерь продукции, сокращения времени на проведение ТО и ремонтов, оптимизации логистики и рабочего процесса, — подчеркнул главный инженер ЗАО СП «Брянсксельмаш» Андрей Кузнецов. — При этом информация, которой оперирует система, доступна для просмотра и анализа как в режиме реального времени, так и в виде отчётов за определённый период. Для пользования системой требуется только доступ к сети Интернет.

Комплексное решение с использованием системы мониторинга и контроля техники позволяет не только снизить себестоимость затрат на её содержание и эксплуатацию примерно на 30%, но и осуществлять круглосуточный контроль за её состоянием, а также получать круглосуточное сопровождение Службой Технической Поддержки, что особенно важно во время «посевной» и «уборочной».