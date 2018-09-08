Рязанские инженеры представили первый в мире беспилотник по продаже мороженого
Презентация аппарата состоялась в рамках 12-й Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон 2018».
Главное преимущество перед традиционными вендинговыми автоматами заключается в самостоятельном передвижении ВендБота. Беспилотный аппарат по продаже мороженого двигается по ранее заданному маршруту, например, по парку, торговому центру или набережной. Он самостоятельно выполняет остановки, маневрирует в соответствии с заданной траекторией движения и определяет препятствия на пути. ВендБот оборудован системой безопасности и имеет возможность управления с ручного пульта управления, а также из диспетчерского центра, отмечается в релизе.
- https://ya62.ru/news/tech..._po_prodazhe_morozhenogo/ " href="https://sdelanounas.ru/i/c/2/r/f_c2RlbGFub3VuYXMucnUvdXBsb2Fkcy85LzUvOTUxMTUzNjQxMTE1Ml9vcmlnLmpwZWc_X19pZD0xMTE4MDU=.jpeg">
- Рязанские инженеры представили первый в мире беспилотник по продаже мороженого Подробнее на Ya62.ru: https://ya62.ru/news/tech..._po_prodazhe_morozhenogo/
- © ya62.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
08.09.1816:49:55
08.09.1820:15:24
08.09.1822:40:18
09.09.1802:15:47
08.09.1823:27:41