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Агропром и пищевая промышленность

Рязанские инженеры представили первый в мире беспилотник по продаже мороженого

Презентация аппарата состоялась в рамках 12-й Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон 2018».

Главное преимущество перед традиционными вендинговыми автоматами заключается в самостоятельном передвижении ВендБота. Беспилотный аппарат по продаже мороженого двигается по ранее заданному маршруту, например, по парку, торговому центру или набережной. Он самостоятельно выполняет остановки, маневрирует в соответствии с заданной траекторией движения и определяет препятствия на пути. ВендБот оборудован системой безопасности и имеет возможность управления с ручного пульта управления, а также из диспетчерского центра, отмечается в релизе.

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https://ya62.ru/news/technologies/ryazanskie_inzhenery_predstavili_pervyy_v_mire_bespilotnik_po_prodazhe_morozhenogo/

Сельское хозяйство, выставки, Рязань, развитие регионов, сельскохозяйственное производство, агропромышленный комплекс Рязани
  • Нет аватара Clausson
    08.09.1816:49:55

    Супер.

    Как представлю: «Ку-ку-руза, пАх-ва-ла, рыба…»     Но все к тому и идет и это правильно.

    Японцы лидируют по стационарным автоматам еды, а мы тогда должны стать лидерами по мобильным.

    #1067801
    • Нет аватара AlexCrazy
      08.09.1820:15:24

      помоему такая хрень есть в Риге или Таллине если не ошибся в столице одного из шпротных государств.

      Отредактировано: AlexCrazy~20:28 08.09.18
      #1067866
    • Е.Юрий Е.Юрий
      08.09.1822:40:18

      Жаль не описали как его остановить и купить мороженое.    А я бы его «скрестил» еще и с «Алисой» - оплатил и назвал что хочешь по списку — удобно   

      #1067919
      • Нет аватара AlexCrazy
        09.09.1802:15:47

        мне кажется что подобные автоматы должны работать только через приложение(либо через смартфон либо через сайт ), то есть мы заказываем оплачиваем и машинка приезжает отдает заказ. естественно у каждой машинки своя зона работы. То есть вычислительную функцию и вообще работу с клиентами и очередью мы отдаем на централизированный сервис и службу поддержки, а машинка просто работает по приходящему из центра маршруту.

        кому то может показаться что это ограничивает какую то часть покупателей — ну уж блин извините — это вообщето дрон, он еще и сдачи давать не будет, и налик возить с собой не будет — то есть в плане нападения гопоты для завладения бабками машинка в безопасности .

        А в данном случае они походу реализовали вариант передвижного меню по заказу товаров как в том же макдаке или бургеркинге — только все продукты есть на борту. Такой вариант тоже имеет право на жизнь, но это скорее предвижной автомат, а не доставка.

        Отредактировано: AlexCrazy~02:17 09.09.18
        #1067984
  • Нет аватара NeoGeography
    08.09.1823:27:41

    Хорошо хоть не летает и не капает

    #1067943
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