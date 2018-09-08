Рязанские инженеры представили первый в мире беспилотник по продаже мороженого

Презентация аппарата состоялась в рамках 12-й Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон 2018».

Главное преимущество перед традиционными вендинговыми автоматами заключается в самостоятельном передвижении ВендБота. Беспилотный аппарат по продаже мороженого двигается по ранее заданному маршруту, например, по парку, торговому центру или набережной. Он самостоятельно выполняет остановки, маневрирует в соответствии с заданной траекторией движения и определяет препятствия на пути. ВендБот оборудован системой безопасности и имеет возможность управления с ручного пульта управления, а также из диспетчерского центра, отмечается в релизе.