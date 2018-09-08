Самолет Ту-204-300-100 стал представительским бортом ОАК

Как сообщают, на открытие «Гидроавиасалона-2018» в Геленджике делегация руководства ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) прибыла на самолете Ту-204-300-100 (серийный номер 64053, регистрационный номер 64053), ставшего, видимо, представительским бортом корпорации и получившего соответствующую окраску с надписью «ОАК».



© russianplanes.net Пассажирский самолет Ту-204-300-100 (серийный номер 64053, регистрационный номер 64053) в качестве представительского борта ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), Геленджик, 07.09.2018

Тем самым разъяснилась судьба данного борта, построенного АО «Авиастар-СП» в Ульяновске изначально для Специального летного отряда (СЛО) «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации в рамках государственного контракта стоимостью 1,95 млрд рублей, заключенного 28 ноября 2014 года Управлением делами Президента Российской Федерации с ОАК. Машина представляет собой своеобразный гибрид двух модификаций семейства Ту-204, являясь самолетом с типовой конструкцией Ту-204-300 в удлиненном варианте Ту-204-100. Предположительно, это связано с тем, что используемый планер с серийным номером 64053 изначально строился в «длинном» варианте Ту-204-100 В и для удешевления контракта было принято решение не вырезать из него «лишние» части фюзеляжа.

Данный самолет совершил первый полет в Ульяновске 20 августа 2016 года в окраске СЛО «Россия» (регистрационный номер RA-64053), однако фактически в эксплуатацию в СЛО не поступил и более полутора лет продолжал оставаться на аэродроме «Авиастар-СП». Теперь, как стало ясно, самолет в итоге поступил в пользование самой ОАК.

Согласно представленным летно-техническим характеристикам, пустой самолет Ту-204-300-100 должен быть тяжелее «стандартного» самолета Ту-204-300 (59,9 против 57,5 т), при несколько большей массе вырабатываемого топлива (35,8 против 35,71 т) и совпадающей максимальной нагрузке в 18 т. Новая версия имеет меньшую максимальную дальность при коммерческой загрузке в 13,49 т — 6,2 тыс. км у «гибрида» против 6,6 у обычного Ту-204-300. Компоновка пассажирского салона построенного для СЛО самолета была рассчитана на 94 места, в том числе в первом салоне — восемь мест повышенной комфортности, во втором — 56 мест бизнес-класса, в третьем — 12 мест бизнес-класса и 18 эконом-класса.