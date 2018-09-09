Малая авиация на Гидроавиасалоне-2018



Самолет Т-500А на переднем плане, на заднем Т-500 на Гидроавиасалоне-2018

© Роман Ковригин/Сделано у нас

В последнее время в области малой авиации в России появляется немало новинок. Это и неудивительно — эта ниша у нас практически не занята — задач для малой авиации много, а машин работает мало, в основном это еще советские старички Ан-2. Авиаконструкторы это понимают, и стараются предложить здесь свои варианты замены заслуженного старика. Поэтому то тут то там появляются интересные аппараты, такие как «Борей» и ЛА-8 от «Аэроволги», МАИ-411 от КЭМЗ, или новый «Кукурузник» ТВС-2ДТС , производство которого разворачивается на базе «Улан-Удэнского авиационного завода». Впрочем этих машин не было в Геленджике, но были другие, не менее интересные.

Наверное, главной и самой интересной новинкой на экспозиции в области малой авиации был самолет Т-500, созданный входящей в Ростех компанией «Технология» совместно с Казанской компанией «МВЕН». Точнее Т-500 не новинка — он был показан еще в прошлом году на МАКС, но на Гидроавиасалоне-2018 была показана его новая версия на поплавковом шасси — Т-500А.



Т-500А на Гидроавиасалоне-2018

© Роман Ковригин/Сделано у нас

В первую очередь самолет предназначен для химработ в сельском хозяйстве, для чего может быть оборудован баком на 500 л. На самом деле, не каждое хозяйство может себе позволить самолет класса ТВС-2ДТС, да и не всегда такой самолет нужен, а вот маленький, легкий и недорогой Т-500 вполне по силам даже фермеру. Кстати, интересно, что самолет оборудован спасательным парашютом, который спасает не только летчика, но и весь самолет.

Конечно Т-500 может применятся не только в сельском хозяйстве, но и для спасательных задач, задач мониторинга, поисковых и в качестве спортивного или тренировочного самолета.

Да, кстати. Нигде в сети не указана мощность двигателя этого самолета. Так вот, я выяснил, на самолете стоит двигатель Lycoming O-540-B4B5 мощностью 235 л.с., впрочем возможны и модификации по желанию заказчика.



Т-500А на Гидроавиасалоне-2018

© Роман Ковригин/Сделано у нас

О второй важной новинке я уже рассказал в своем предыдущем посте — это гидросамолет на базе Л-410. Этакий тяжеловес малой гражданской авиации. Чешская машина, похоже удачно сменила прописку на российскую, здесь этот прекрасный самолет получает новую жизнь.



Л-410 на поплавковом шасси на Гидроавиасалоне-2018

© Роман Ковригин/Сделано у нас.



Л-410 на поплавковом шасси на Гидроавиасалоне-2018

© Роман Ковригин/Сделано у нас



Л-410 на поплавковом шасси на Гидроавиасалоне-2018

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Это были новинки, а теперь «старички». Красавец гидросамолет Л-142 (бывший Л-42М) не участвовал в экспозиции, но был в летной программе форума.



Л-142 (Л-42М) на Гидроавиасалоне-2018

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Самолет летает с 2005 года, и производится компанией «НПО «АВИАТЕХ».

Ск-12М «Орион» — разработка 2002 года компании «Орион-Авиа». Предназначен для выполнения внеаэродромных полетов в районах с развитой гидрографией озерно-речного типа. Особенно интересно смотрится эта малютка на фоне гиганта Бе-200.



Ск-12М «Орион» и Бе-200 на Гидроавиасалоне-2018

© Роман Ковригин/Сделано у нас



Ск-12М «Орион» и Бе-200 на Гидроавиасалоне-2018

© Роман Ковригин/Сделано у нас. Ск-12М «Орион», Л-142 и Бе-200 на Гидроавиасалоне-2018

Было бы странно, если бы на базе ТАНТК, где и проходит Гидроавиасалон, не был бы представлен их самолет Бе-103, и он конечно же тут был, и участвовал в летной программе.



Бе-103 на Гидроавиасалоне-2018

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Вот такое разнообразие у нас в малой авиации, и это ведь только гидросамолеты! И смотря на это, не могу удержаться от сарказма: «в стране-бензоколонке» оказывается производят самолеты практически всех классов, любых размеров, назначения, практически под любые требования заказчика. И повторюсь, не все производители были представлены, например жаль что не участвует в Гидроавиасалоне «Аэроволга» с её прекрасными моделями гидросамолетов «Борей» и Ла-8, которые пользуются спросом не только в России, но и (в основном) за рубежом.

И огорчает только одно — к сожалению у нас нет двигателя для самолетов этого класса. И если для относительно больших машин уровня Л-410 разработка идет, то о разработке авиадвигателей для малышей уровня Rotax или Lycoming мне ничего не известно. Складывается ощущение, что российские разработчики авиадвигателей настолько суровы, что их привлекают только разработки уровня турбореактивного двигателя ПД-14, или на худой конец турбовинтового ВК-800С для Л-410, а делать маленькие бензиновые моторы для легких самолетов им не интересно. И тут, совершенно очевидно, необходимо вмешаться государству. Ведь разработчики машин такого класса совершенно точно не могут создать еще и двигатель для них. Надеюсь это упущение скоро будет исправлено.