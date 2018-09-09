Добавить статью
Авиация

Л-410 на поплавковом шасси

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Неувядающий старичок Л-410 обзавелся новой модификацией — L-410УВП-E20. На выставке Гидроавиасалон-2018 в Геленджике УЗГА — производитель самолета, представил версию на поплавковом шасси.

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

В рамках модернизации в качестве гидросамолета усилен каркас фюзеляжа, установлены концевые шайбы горизонтального оперения, ниши шасси закрыты створками. Самолет оснащен всем необходимым морским снаряжением и средствами спасения на воде.

Самолет способен взлетать и садится на воду при волнении до 2-х балов и высоте волны до полуметра. При желании поплавковое шасси может быть заменено на лыжное или колесное в течении одного дня.

Самолет может использоваться для спасательных операций, а так же для перевозки пассажиров в местах, где отсутствуют твердые взлетно-посадочные полосы, но есть обширные водные пространства.

Самолет оборудован двигателями General Electric, но уже в завершающей стадии находится разработка российского двигателя для этого самолета ВК-800С. Прототип этого двигателя был так же представлен на авиасалоне на стенде компании УЗГА.

  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Разрабатываемый двигатель, при аналогичной мощности, должен быть легче и экономичнее двигателя General Electric устанавливаемого на самолет сейчас.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

  • rvk
  • 09.09.201818:25
  • 5
л-410, узга, гидроавиасалон-2018, геленджик
  • Vovantro Vovantro
    09.09.1819:20:06

    Особо радует новость про Российский двигатель!    

    #1068125
    • A_SEVER A_SEVER
      09.09.1820:36:51

      Особо радует новость про Российский двигатель!
      ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 9 сентября. /ТАСС/.

      Украинское предприятие «Мотор Сич» проводит сертификацию нового турбовинтового двигателя МС-500С-02, который планирует поставлять для самолета региональной авиации L-410, производство которого локализовано в России. Об этом сообщил журналистам президент предприятия Вячеслав Богуслаев в кулуарах «Гидроавиасалона-2018″.

      "Мы подали заявку на сертификацию. Подписали протокол о возможной замене двигателей на самолете L-410, это УЗГА (Уральский завод гражданской авиации, который занимается локализацией производства L-410 в России — прим. ТАСС)», — сказал он.

      Генеральный директор УЗГА Вадим Бадеха подтвердил ТАСС, что рассматривается возможность установки МС-500С-02 на L-410.

      «Как только двигатель в нужном нам исполнении будет предоставлен, мы подключим его к испытаниям и определимся. Это один из лучших двигателей в этом классе. Если он подтвердит свои характеристики, мы будем его рассматривать», — сказал Бадеха.

      ТАСС

      #1068139
  • Нет аватара Clausson
    09.09.1819:25:05

    уже в завершающей стадии находится разработка российского двигателя для этого самолета ВК-800

    Я правильно понимаю, что это самолетная модификация нового климовского вертолетного движка?

    #1068127
    • Комментарий удален
    • Александр Жигульских Александр Жигульских
      09.09.1820:32:18

      Это самолетный двигатель разработки АО «УЗГА», а не АО «ОДК-Климов». Все остальные вопросы рекомендую задавать пресс-службе АО «УЗГА».

      Что касается вертолетного двигателя с похожим названием, насколько можно судить из информации в прессе, программа его разработки фирмой АО «ОДК-Климов» на данный момент закрыта решением ОДК.

      Отредактировано: Александр Жигульских~20:43 09.09.18
      #1068138
      • rvk rvk
        09.09.1821:12:42

        Если честно сомнительно что УЗГА обладает компетенцией для создания таких двигателей. Явно им кто-то помогает в разработке.

        #1068148
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,