Л-410 на поплавковом шасси





© Роман Ковригин/Сделано у нас

Неувядающий старичок Л-410 обзавелся новой модификацией — L-410УВП-E20. На выставке Гидроавиасалон-2018 в Геленджике УЗГА — производитель самолета, представил версию на поплавковом шасси.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

В рамках модернизации в качестве гидросамолета усилен каркас фюзеляжа, установлены концевые шайбы горизонтального оперения, ниши шасси закрыты створками. Самолет оснащен всем необходимым морским снаряжением и средствами спасения на воде.

Самолет способен взлетать и садится на воду при волнении до 2-х балов и высоте волны до полуметра. При желании поплавковое шасси может быть заменено на лыжное или колесное в течении одного дня.

Самолет может использоваться для спасательных операций, а так же для перевозки пассажиров в местах, где отсутствуют твердые взлетно-посадочные полосы, но есть обширные водные пространства.

Самолет оборудован двигателями General Electric, но уже в завершающей стадии находится разработка российского двигателя для этого самолета ВК-800С. Прототип этого двигателя был так же представлен на авиасалоне на стенде компании УЗГА.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

Разрабатываемый двигатель, при аналогичной мощности, должен быть легче и экономичнее двигателя General Electric устанавливаемого на самолет сейчас.