

Вертолет VRT500 на Гидроавиасалоне-2018

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Если честно, не понимаю, что делает вертолет на авиасалоне, посвященном гидро авиации, но не мог пройти мимо такой замечательной новинки для нашего вертолетостроения. Напомню, VRT500 это вертолет класса менее 2 т. — его вес всего 1600 кг. Машины этого класса занимают около 18% мирового рынка, но у нас до сих пор не производились.

VRT500 был впервые представлен на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2018, которая прошла в конце мая в подмосковном Красногорске. То есть машина действительно новая.

Первый полет вертолета запланирован на конец 2019 года, а сейчас идут аэродинамические испытания на базе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).