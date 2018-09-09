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Фотофакты

VRT500 на Гидроавиасалоне-2018

  • Вертолет VRT500 на Гидроавиасалоне-2018
  •  © Роман Ковригин/Сделано у нас

Если честно, не понимаю, что делает вертолет на авиасалоне, посвященном гидро авиации, но не мог пройти мимо такой замечательной новинки для нашего вертолетостроения. Напомню, VRT500 это вертолет класса менее 2 т. — его вес всего 1600 кг. Машины этого класса занимают около 18% мирового рынка, но у нас до сих пор не производились.

VRT500 был впервые представлен на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2018, которая прошла в конце мая в подмосковном Красногорске. То есть машина действительно новая.

Первый полет вертолета запланирован на конец 2019 года, а сейчас идут аэродинамические испытания на базе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

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  • rvk
  • 09.09.201821:43
  • 3
VRT500, геленджик, гидроавиасалон-2018
  • Нет аватара dimsss
    09.09.1822:36:32

    Вероятно у этого вертолёта есть вариант с поплавками, вместо лыжь. Поэтому он и попал на эту выставку.

    #1068169
    • rvk rvk
      09.09.1822:43:27

      У него пока вообще никаких вариантов нет, его еще не сделали.

      #1068170
      • Нет аватара Clausson
        10.09.1804:55:10

        Если честно, не понимаю, что делает вертолет на авиасалоне, посвященном гидро авиации

        Зато он вполне может летать над морем!    

        #1068203
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