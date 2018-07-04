Вертолет VRT500 приступил к аэродинамическим испытаниям

Специалисты конструкторского бюро «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» приступили аэродинамическим испытаниям легкого многоцелевого вертолета VRT500 на базе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

VRT500 был впервые представлен широкой публике в ходе Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018, которая прошла в конце мая в подмосковном Красногорске. Он стал первым вертолетом холдинга в сегменте легких машин взлетной массой до 2 тонн. Воздушные суда данного типа в настоящее время составляют 18% мирового парка вертолетов.

Легкие вертолеты — одни из самых востребованных: именно такие машины чаще всего эксплуатируют частные покупатели. VRT500 обладает прекрасными летно-техническими характеристиками, что вкупе с привлекательной ценой должно обеспечить успех машины не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках. По прогнозам, до 2035 года российские машины могут занять до 15% мирового рынка таких вертолетов.

VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

«Аэродинамические испытания являются важным этапом развития проекта, их успешное завершение еще на один шаг приблизит нас к созданию летного образца. Кроме того, на сегодняшний день продолжаются прочностные испытания несущей системы вертолета — предварительные результаты показывают хорошее соответствие характеристик расчетам и высокую стабильность технологии производства», — подчеркнул генеральный директор «ВР-Технологий» Александр Охонько.

Вертолет предполагается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях. При этом в сегменте со взлетной массой до двух тонн VRT500 станет первым в мире медико-эвакуационным вертолетом с возможностью погрузки-выгрузки унифицированной тележки-каталки через задние створки кабины, что упрощает сам процесс и позволяет значительно сэкономить время.