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Авиация

Вертолет VRT500 приступил к аэродинамическим испытаниям

  •  © rostec.ru

Специалисты конструкторского бюро «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» приступили аэродинамическим испытаниям легкого многоцелевого вертолета VRT500 на базе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

VRT500 был впервые представлен широкой публике в ходе Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018, которая прошла в конце мая в подмосковном Красногорске. Он стал первым вертолетом холдинга в сегменте легких машин взлетной массой до 2 тонн. Воздушные суда данного типа в настоящее время составляют 18% мирового парка вертолетов.

Легкие вертолеты — одни из самых востребованных: именно такие машины чаще всего эксплуатируют частные покупатели. VRT500 обладает прекрасными летно-техническими характеристиками, что вкупе с привлекательной ценой должно обеспечить успех машины не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках. По прогнозам, до 2035 года российские машины могут занять до 15% мирового рынка таких вертолетов.

VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

«Аэродинамические испытания являются важным этапом развития проекта, их успешное завершение еще на один шаг приблизит нас к созданию летного образца. Кроме того, на сегодняшний день продолжаются прочностные испытания несущей системы вертолета — предварительные результаты показывают хорошее соответствие характеристик расчетам и высокую стабильность технологии производства», — подчеркнул генеральный директор «ВР-Технологий» Александр Охонько.

Вертолет предполагается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях. При этом в сегменте со взлетной массой до двух тонн VRT500 станет первым в мире медико-эвакуационным вертолетом с возможностью погрузки-выгрузки унифицированной тележки-каталки через задние створки кабины, что упрощает сам процесс и позволяет значительно сэкономить время.

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http://rostec.ru/news/rostekh-pristupil-k-aerodinamicheskim-ispytaniyam-vertoleta-vrt500/

VRT500, Вертолеты России, ЦАГИ, Жуковский
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    04.07.1822:05:07

    Очень хорошо!

    Этот вертолет должен заменить в России злополучный Robinson.

    Аварий с Робинзоном было немеряно за последние 10 лет. Если этот вертолет будет конкурировать по цене с Робинзоном и по маркетингу (когда российские бизнесмены смогут его купить, как машину). То ему не будет цены. И в перспективе этот проект должен бы стать блестящим.

    #1049626
    • A_SEVER A_SEVER
      04.07.1822:23:38

      Этот вертолет должен заменить в России злополучный Robinson

      Robinson должен был заменить Ми-34, но обе попытки начать его серийное производство окончились неудачей.

      VRT500 будет сложно конкурировать с одним из самых массовых вертолётов мира.

      #1049634
      • Е.Юрий Е.Юрий
        05.07.1801:45:10

        И к сожалению только лишь из-за мотора(топливная эффективность не держит конкуренцию) — а так эта птичка порядок выше Рибинсона — может совершать «бочки» и выполнять спортивный пилотаж и во много раз красивее.

        ©Видео с youtube.com

        А я верю, что его возродят — с новым мотором.

        #1049682
  • Нет аватара Smotritel
    05.07.1800:53:45

    Произвести вертолёт мало, без организации большой сети сервисов и складов запчастей он никому не нужен. И тут возникает противоречие — вкладывать огромные деньги в организацию сети имеет смысл когда вертолетов много, а много вертолётов будут покупать только если уже будет развитая сеть.

    #1049678
  • Нет аватара mikr
    05.07.1801:49:08

    Не устану повторять вновь и вновь. Пока Россия не разовьет собственное производство широкого спектра авиадвигателей (и не только авиа), она не сможет считаться полноценной авиастроительной державой в области авиации гражданской и двойного назначения. А произойдет это совсем не скоро даже при всем хорошем. Вроде бы и заделы неплохие имеются. Например, летные испытания ПД-14 создают предпосылки для разработки линейки турбовентиляторных двигателей, отличающихся размерами и мощностью. Но когда дело доходит до сроков реализации, то просто тоска зеленая охватывает от десятилетий какой-то тягомотины. Неужели нельзя напрячься и ускориться? Ведь могли когда-то быстро делать и самолеты, и ракеты и атомную бомбу. Куда все это подевалось?

    #1049683
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