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Фотофакты

Ход строительства медицинских учреждений

Оснащение нового перинатального центра в г.Петрозаводск

  •  © srmed.ru

В перинатальном центре Петрозаводска, построенного в рамках федеральной программы развития сети перинатальных центров в регионах России, завершен монтаж медицинского оборудования.

В семиэтажном здании организованы современные отделения и консультативно-диагностический центр, оснащенные передовым высокотехнологичным оборудованием, что позволит на самом высоком уровне оказывать помощь женщинам и новорожденным. В новом центре будут внедрены современные методики ранней диагностики заболеваний.

  •  © static.mk.ru

  •  © srmed.ru
  •  © srmed.ru

  •  © srmed.ru

Завершено оснащение Перинатального центра в Гатчине

  •  © srmed.ru
  •  © srmed.ru

Перинатальный центр на 130 коек возведен в Гатчине в рамках программы Минздрава РФ по развитию сети перинатальных центров в регионах. Программу финансируют из средств региональных бюджетов и федерального Фонда обязательного медицинского страхования.

На сегодняшний день строительные работы на объекте завершены. Идёт его приёмка и ввод в эксплуатацию.

  •  © srmed.ru
  •  © srmed.ru

Поликлиника Республиканского онкологического диспансера Бурятии будет построена в 2019 году

  •  © egov-buryatia.ru

Напомним, что реконструкция Республиканского онкологического диспансера разделена на 2 этапа. В первую очередь в 2013 году было введено в эксплуатацию здание лучевой конформной терапии мощностью 85 посещений в смену. Здесь разместились подразделения дистанционной гамма-терапии и медицинских физиков.

  •  © egov-buryatia.ru

Вторая очередь строительства состоит из двух пусковых комплексов. Первый из которых — поликлиника на 250 посещений в сутки, второй — лечебно-лабораторный корпус со стационаром на 150 коек. В третью очередь будет построен пищеблок на 230 мест.

Строительство онкодиспансера велось по 2016 год. Всего из федерального и республиканского бюджета было освоено более 2 млрд рублей. Однако из-за приостановки федерального финансирования вторую очередь вовремя не закончили и законсервировали.

В Иркутске в Восточно-Сибирском онкологическом центре запущен хронограф, отсчитывающий время до окончания строительства нового радиологического корпуса с ПЭТ-центром

Новый радиологический корпус будет построен рядом с уже действующими корпусами онкологического центра. Объект планируется оснастить современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что в комплексе существенно сократит смертность и повысит качество жизни онкологических больных. Проектом предусмотрены отделения дистанционной лучевой терапии с пятью ускорительными комплексами, брахитерапии с наличием двух современных аппаратов для внутриполостного и внутритканевого контактного облучения, отделения рентгенотерапии, радиомодификации, топометрии, ядерной медицины и учебно-методический центр. С помощью современного оборудования врачи смогут проводить точные расчеты и четкое излучение для эффективного лечения.

Перинатальный центр в Смоленске

  •  © smolensk-i.ru

Перинатальный центр в Сочи

  •  © sochinews.io

Пост сделан с содействием блогера Human RS !

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http://irkobl.ru/news/399058/

строительство
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    09.09.1823:05:15

    Есть куда снижать

    28.05.2018 г. — МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Младенческая смертность в РФ снизилась до 5,1 промилле

    В 1991-1993 младенческая смертность росла, составив в 1993 году 19.9 промилле, после этого начав медленно падать, составив в 1999 году 16,9 промилле.

    В 2011 году младенческая смертность составила 7.3 промилле, самая высокая младенческая смертность отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе (12,9 промилле), самая низкая в Северо-Западном (5,4 промилле. В связи с изменением методики расчёта в 2012 году младенческая смертность выросла[3]. Самый низкий индекс младенческой смертности в России на протяжении последнего десятилетия был в Чувашии и составлял в 2015 году 3,3 промилле.

    По заявлению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой, показатель смертности среди младенцев в России в 2014 году составил 7,4 на тысячу родившихся против 8,2 — в 2013 году.

    По результатам 2015 года уровень младенческой смертности снизился до 6,5[5].

    В январе-июле 2016 показатель младенческой смерти упал до исторического минимума до 6,0 на 1 000 родившихся[6].

    За первый квартал 2017 года младенческая смертность в стране снизилась на 16%, достигнув рекордно низкого значения — 5,2 на 1 тыс.

    #1068175
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