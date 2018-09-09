Ход строительства медицинских учреждений

Оснащение нового перинатального центра в г.Петрозаводск





© srmed.ru

В перинатальном центре Петрозаводска, построенного в рамках федеральной программы развития сети перинатальных центров в регионах России, завершен монтаж медицинского оборудования.

В семиэтажном здании организованы современные отделения и консультативно-диагностический центр, оснащенные передовым высокотехнологичным оборудованием, что позволит на самом высоком уровне оказывать помощь женщинам и новорожденным. В новом центре будут внедрены современные методики ранней диагностики заболеваний.





© static.mk.ru





© srmed.ru



© srmed.ru





© srmed.ru

Завершено оснащение Перинатального центра в Гатчине

Перинатальный центр на 130 коек возведен в Гатчине в рамках программы Минздрава РФ по развитию сети перинатальных центров в регионах. Программу финансируют из средств региональных бюджетов и федерального Фонда обязательного медицинского страхования.

На сегодняшний день строительные работы на объекте завершены. Идёт его приёмка и ввод в эксплуатацию.

Поликлиника Республиканского онкологического диспансера Бурятии будет построена в 2019 году





© egov-buryatia.ru

Напомним, что реконструкция Республиканского онкологического диспансера разделена на 2 этапа. В первую очередь в 2013 году было введено в эксплуатацию здание лучевой конформной терапии мощностью 85 посещений в смену. Здесь разместились подразделения дистанционной гамма-терапии и медицинских физиков.

Вторая очередь строительства состоит из двух пусковых комплексов. Первый из которых — поликлиника на 250 посещений в сутки, второй — лечебно-лабораторный корпус со стационаром на 150 коек. В третью очередь будет построен пищеблок на 230 мест.

Строительство онкодиспансера велось по 2016 год. Всего из федерального и республиканского бюджета было освоено более 2 млрд рублей. Однако из-за приостановки федерального финансирования вторую очередь вовремя не закончили и законсервировали.

В Иркутске в Восточно-Сибирском онкологическом центре запущен хронограф, отсчитывающий время до окончания строительства нового радиологического корпуса с ПЭТ-центром

Новый радиологический корпус будет построен рядом с уже действующими корпусами онкологического центра. Объект планируется оснастить современной медицинской техникой, позволяющей не только выявлять онкологические заболевания у пациентов на ранней стадии, но и оказывать высокоэффективную терапевтическую помощь, что в комплексе существенно сократит смертность и повысит качество жизни онкологических больных. Проектом предусмотрены отделения дистанционной лучевой терапии с пятью ускорительными комплексами, брахитерапии с наличием двух современных аппаратов для внутриполостного и внутритканевого контактного облучения, отделения рентгенотерапии, радиомодификации, топометрии, ядерной медицины и учебно-методический центр. С помощью современного оборудования врачи смогут проводить точные расчеты и четкое излучение для эффективного лечения.

Перинатальный центр в Смоленске

Перинатальный центр в Сочи

Пост сделан с содействием блогера Human RS !