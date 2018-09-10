Галичский автокрановый завод выпустил автокран грузоподъемностью 25 тонн

Галичский автокрановый завод, который входит в Ассоциацию «Росспецмаш», выпустил автокран грузоподъемностью 25 тонн, не имеющий аналогов в России и отвечающий самым высоким мировым стандартам.

«ГАЛИЧАНИН» КС-55731-1 с 5-секционной стрелой длиной 40,0 метров на шасси КАМАЗ-6540 (8×4) не уступает аналогичным импортным автокранам на спецшасси, а по некоторым техническим характеристикам превосходит их. На днях была произведена отгрузка автокрана в Камчатский край.

Круговая рабочая зона 360° позволяет проносить груз без ограничения грузовысотных характеристик, в том числе благодаря большому опорному контуру размером 7,0×6,4 метра. 5-секционная стрела овоидного профиля дает возможность поднять груз на высоту до 41,0 метра, а с удлинителем до 50,1 метра (16,5 этажей), при этом возможно телескопировать груз массой до 10 тонн.

Многофункциональный комплекс «умный кран» включает в себя системы контроля за проведением монтажных операций и безопасностью проведения подъемных работ с выводом всех необходимых данных на дисплей оператора.

Завод выпускает кран на дорожных шасси КАМАЗ-6540 (8×4) и вездеходе КАМАЗ-65222 (6×6) класса Евро-5. Предусмотрены исполнения для тропического и арктического климата.

Эта модель входит в мировую линейку лучших автокранов грузоподъемностью 25 тонн с пятисекционной стрелой, заявили на ГАКЗ