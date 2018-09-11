Морской танкер «Академик Пашин» ушёл на испытания в Балтийское море

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Сегодня успешно завершилась буксировка морского танкера «Академик Пашин» проекта 23130 из Шлиссельбурга в Санкт-Петербург. Проводка морского судна по Неве продолжалась 4 суток, с помощью 3-х буксиров судоходной компании «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» танкер «Академик Пашин» успешно прошёл под 10-ю разводными мостами.

В Балтийском море танкер пройдёт завершающий этап заводских ходовых и государственные приёмо-сдаточные испытания, после чего будет передан ВМФ России. Танкер «Академик Пашин» построен на Невском судостроительно-судоремонтном заводе и спущен на воду 26 мая 2016 года.





© Фото с сайта forums.airbase.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение полное: 12000 т. (по другим данным — 14000 т.)

Дедвейт: 9000 т.

Главные размерения: длина — 130 м, ширина — 21 м, осадка — 7 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Дальность плавания: 8000 миль

Автономность: 60 суток

Экипаж: 24 человека

Способен перевозить 3000 т мазута, 2500 т дизтоплива, 500 т авиационного керосина, 150 т смазочного масла, 1000 т пресной воды, по 100 т продовольствия и запчастей, а также обеспечить передачу сухих и жидких грузов на 2 судна одновременно траверзным и кильватерным способом.

Фото Павла Бахвалова с сайта fleetphoto.ru и Curious с сайта forums.airbase.ru