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Судостроение и судоходство

Танкер «Санкт-Петербург» заложен на СК «Звезда»

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня на новом судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) заложен танкер «Санкт-Петербург» — первый танкер класса «Афрамакс», строящийся в России!

Пакетное соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса «Афрамакс» было подписано в 2017 году. Суда будут сдаваться в эксплуатацию с 2021 года. Технологическими партнерами выступят компании Южной Кореи, в частности Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Оператором проекта станет «Роснефтефлот».

Танкер «Санкт-Петербург» стал 6-м судном, заложенным на СК «Звезда» — 1 сентября 2016 года был заложен доковый комплекс «Звезда» проекта 23380 для ВМФ России, а 8 сентября 2017 года — 4 многофункциональных судна снабжения ледового класса проекта IBSV 10022 для «Роснефти».

Технические характеристики:

Дедвейт: 114000 т.

Главные размерения: длина — 250 м, ширина — 44 м, осадка — 15 м.

Количество грузовых/отстойных танков: 12+2

Объём грузовых танков: 128000 м³

Максимальная скорость хода: 14.6 узлов

Автономность по запасам топлива: мазут — 37 суток, газ — 14 суток

Экипаж: 25 человек

Фото с сайта sudostroenie.info и

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Приморский край, Большой Камень, танкер, «Санкт-Петербург»
  • Нет аватара kostya251189
    11.09.1808:59:05

    какое все же у него водоизмещение?

    #1068664
    • A_SEVER A_SEVER
      11.09.1810:41:26

      какое все же у него водоизмещение?
      На счёт водоизмещения пока не знаю, а дедвейт 114 тысяч тонн!    

      #1068698
      • Нет аватара kostya251189
        11.09.1811:47:30

        а почему такой танкер не хотят построить для нашего ВМФ?

        #1068714
        • A_SEVER A_SEVER
          11.09.1812:24:07

          почему такой танкер не хотят построить для нашего ВМФ?
          Зачем нашему ВМФ такой большой танкер?

          #1068732
          • Нет аватара kostya251189
            11.09.1812:29:59

            Зачем нашему ВМФ такой большой танкер?

            а разве заправлять некого будет? Он вон какой большой, можно за раз всю группировку заправить.

            P. S. А почему шестое? когда по подсчетам получается только пятое?! Или что-то тайно заложили, а общественности не сказали?

            Отредактировано: kostya251189~12:33 11.09.18
            #1068734
        • Нет аватара malikszh
          11.09.1812:26:52

          Ещё скажи все думает танкер, а там тысяч колибры))

          #1068733
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    11.09.1810:14:20

       

    #1068685
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