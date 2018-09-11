Танкер «Санкт-Петербург» заложен на СК «Звезда»

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Сегодня на новом судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) заложен танкер «Санкт-Петербург» — первый танкер класса «Афрамакс», строящийся в России!

Пакетное соглашения о проектировании, строительстве, техническом надзоре, эксплуатации и подготовке экипажей 10 танкеров класса «Афрамакс» было подписано в 2017 году. Суда будут сдаваться в эксплуатацию с 2021 года. Технологическими партнерами выступят компании Южной Кореи, в частности Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Оператором проекта станет «Роснефтефлот».

Танкер «Санкт-Петербург» стал 6-м судном, заложенным на СК «Звезда» — 1 сентября 2016 года был заложен доковый комплекс «Звезда» проекта 23380 для ВМФ России, а 8 сентября 2017 года — 4 многофункциональных судна снабжения ледового класса проекта IBSV 10022 для «Роснефти».

Технические характеристики:

Дедвейт: 114000 т.

Главные размерения: длина — 250 м, ширина — 44 м, осадка — 15 м.

Количество грузовых/отстойных танков: 12+2

Объём грузовых танков: 128000 м³

Максимальная скорость хода: 14.6 узлов

Автономность по запасам топлива: мазут — 37 суток, газ — 14 суток

Экипаж: 25 человек

Фото с сайта sudostroenie.info и

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