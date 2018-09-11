«Росэлектроника» поставляет в Швейцарию детали для слуховых аппаратов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил в Швейцарию более 80 тысяч ферритовых сердечников для производства высококачественных устройств для слухокоррекции в интересах компании Phonak. Об этом в Госкорпорации сообщили в ходе форума БИОТЕХМЕД.

Сотрудничество между входящим в «Росэлектронику» НИИ «Феррит-Домен» из Санкт-Петербурга и швейцарской стороной продолжается уже более девяти лет. Использование ферритов позволяет значительно уменьшить размер слухового аппарата, сохранив при этом высокие показатели производительности.

«Долгосрочное сотрудничество со швейцарскими партнерами говорит о высоком качестве нашей продукции. Они взаимодействовали также с азиатскими производителями, однако в итоге был сделан выбор в пользу отечественных изделий, которые оказались более надежными. На сегодняшний день мы осуществляем регулярные поставки по требованию заказчика не реже двух раз в год», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Ферриты — соединения оксида железа с оксидами других металлов, являющихся ферримагнетиками. Обладают высокой намагниченностью в сочетании с полупроводниковыми или диэлектрическими свойствами.