Мираторг начал реализацию проекта по выращиванию и переработке овощей в Тульской области

Холдинг «Мираторг» сообщает, что начал реализацию проекта по выращиванию и переработке овощей в Тульской области и приступил к засеву первой культуры — озимого чеснока.

Мираторг — крупнейший инвестор в агропромышленный комплекс России, вложивший в создание с нуля вертикально-интегрированного производства основных видов мяса более 200 млрд рублей, запускает новый проект по выращиванию и переработке овощей. Инвестиционное соглашение с администрацией Тульской области было подписано в феврале 2018 года на форуме в Сочи. Компания планирует вложить в это направление 6,4 млрд рублей.

Озимый чеснок стал первой культурой, урожай которой компания получит в рамках реализации проекта. «Мираторг» использует передовой европейский опыт обработки почвы под посадку, а также настройки техники и подготовки посадочного материала. Площадь посевов в Плавском районе Тульской области на первом этапе составит более 200 га.

«Проект начал свою работу — урожай озимого чеснока мы планируем получить в июле 2019 года. Чеснок пойдет на собственные нужды: производство готовых блюд и супов, а также на продажу в фирменную розничную сеть и клиентам. Следующим этапом реализации овощного проекта станет посадка картофеля, лука, столовой свеклы и моркови, а также строительство завода с мощностями для хранения, переработки и фасовки готовой продукции. Наша компания уже является одним из лидеров в сегменте замороженных овощных смесей и готовых блюд, а собственная сырьевая база позволит не только увеличить ассортимент продукции, но и снизить ее себестоимость, гарантируя высочайшее качество», — прокомментировала пресс-служба АПХ «Мираторг».