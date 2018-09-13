Добавить статью
Медучреждения

В Москве открыли реконструированные корпуса НИКИ оториноларингологии имени Свержевского

  •  © fb.ru

В Москве открыты новые корпуса Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) оториноларингологии имени Свержевского после завершения капитального ремонта. Мощности и возможности клиники увеличены в два раза.

Теперь в институте возможно провести операции, которые были недоступны в России.

Для оснащения новых корпусов было закуплено современное медицинское оборудование: операционные микроскопы экспертного класса, все типы хирургических лазеров, уникальную навигационную систему, лабораторию по определению состояния функции равновесия, в которой может быть изолированно исследована функция каждого отдела вестибулярного аппарата. Медицинская аппаратура подобного уровня не имеет аналогов в городском и российском здравоохранении и сравнима лишь с оснащением отдельных клиник Европы.

Ультрасовременное оснащение позволит врачам института практиковать единый мультидисциплинарный подход к лечению больных, максимально избавляя их от многоэтапных вмешательств в нескольких клиниках различного профиля.

В результате капитального ремонта увеличилось количество мест для пациентов, как в обычных палатах, так и в палатах интенсивной терапии. Также появились новые дополнительные операционные. Кроме того, в новых корпусах оборудованы две уникальные лаборатории — патологии вестибулярного аппарата и патологии сна.

Благодаря новому оборудованию планируется уменьшить сроки ожидания высокотехнологичной медицинской помощи с 30 до 14 дней и в полтора раза сократить сроки пребывания пациентов в стационаре до трех дней.

В корпусах, в которых провели капитальный ремонт, заменили инженерные системы, создали новую систему вентиляции и кондиционирования. Также в ходе работ провели перепланировку и приспособили здания для доступа маломобильных пациентов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.m24.ru/news/mehr-Moskvy/13092018/45967

Москва, модернизация здравоохранения
  • Human RS Human RS
    13.09.1817:05:27

    Еще фото и видео:

    •  © content-11.foto.my.mail.ru

    •  © files.vm.ru

    •  © files.vm.ru

    •  © img.rosbalt.ru

    •  © na-zapade-mos.ru

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Human RS~20:40 13.09.18
    #1069347
  • Нет аватара termometrix
    13.09.1817:47:06

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

    •  © mos.ru

     https://www.mos.ru/mayor/...oto/6784057/carousel/1/0/ 

    Отредактировано: termometrix~17:47 13.09.18
    #1069350
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,