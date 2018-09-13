Калининградские производители стройматериалов модернизируют производство

Новое оборудование введено в эксплуатацию на одном из старейших предприятий Калининградской области по производству стройматериалов — заводе «Силикатстром» в поселке имени Александра Космодемьянского.

Два современных пресса могут изготовлять 16 млн штук мелкоформатного полнотелого и пустотелого силикатного кирпича в год. При необходимости этот объем может быть удвоен.

Сейчас, по данным регионального министерства строительства и ЖКХ, из более чем 800 строительных организаций Калининградской области около 50 занимаются выпуском строительных материалов и изделий. В регионе производятся железобетонные изделия, товарный бетон и раствор, стеновые изделия, включая кирпич и блоки, кровельные материалы, оконные и дверные блоки, метизы, пиломатериалы, композитные материалы, действует производство (добыча) инертных строительных материалов. За 2017 год объем работ, выполненный собственными силами организаций по виду деятельности «строительство», составил 118 млрд руб., что на 49% выше уровня предыдущего года. Рост в отрасли показывают и результаты первого полугодия текущего года — 58 млрд руб., что соответствует 165% к аналогичному периоду 2017 года.

Для справки:

Компания «Силикатстром» была создана на базе Калининградского завода силикатных стеновых материалов, который ведёт свою историю с 1974 года. В то время он входил в группу заводских объединений «Калининградстройматериалы» наряду с Зеленоградским заводом дренажных труб и глиняного кирпича, Принеманским, Фрунзенским и Черняховским керамическим кирпичными заводами. Компания специализируется на выпуске силикатного кирпича и силикатного камня. По итогам 2017 года было отгружено продукции на 145,5 млн рублей.

На предприятии трудится порядка 350 человек. В распоряжении завода имеется собственный песчаный карьер — в свое время завод был специально построен на его месторождении. В пул потребителей продукции «Силикатстром» входят крупнейшие калининградские строительные компании.