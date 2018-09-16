На заводе «СКАД» в Красноярском крае увеличивают объемы выпуска продукции

ООО «Литейно-механический завод СКАД» по производству литых дисков расположен в г. Дивногорск. Завод является официальным поставщиком литых дисков для ведущих мировых автоконцернов. Предприятие выпускает более 100 моделей колес с уникальным дизайном и до 5 тысяч типоразмеров, позволяющих использовать их практически для всех марок иностранных и отечественных автомобилей.

За 2012-2016 годы на заводе реализован инвестиционный проект стоимостью более 20 млн евро, который позволил предприятию совершить существенный рывок в развитии. До конца 2018 года будет реализован дополнительный инвестиционный проект стоимостью более 3 млн долларов. Он позволит нарастить объем выпускаемой и реализуемой продукции до 1 350 тыс. колес в год, обеспечит дополнительными рабочими местами горожан и увеличит налоговые отчисления в консолидированный бюджет Красноярского края до 107 млн рублей.

СКАД основан в 2002 году, первый диск отлит в 2004 году. В 2008-м завод был признан приоритетным поставщиком Ford Motor Company. В скором времени на предприятии началось изготовление дисков и для другого крупного автоконцерна — Volkswagen. Сегодня производственные мощности (порядка двух миллионов колес в год) позволяют обеспечить качественной продукцией не только отечественного потребителя, но и европейских партнеров.

В прошлом году завод вошел в состав РУСАЛа. Планируется, что предприятие станет частью масштабного проекта «Красноярская технологическая долина», предусматривающего более глубокую переработку алюминия.