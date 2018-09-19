Принят в эксплуатацию земснаряд «Владимир Панченко»

Современный высокопроизводительный земснаряд «Владимир Панченко», построенный в рамках подпрограммы «Внутренний водный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы») для нужд ФБУ «Администрация Ленского бассейна», принят в эксплуатацию в Якутии.

Земснаряд проекта RDB66.42, технической производительностью 1000 м³/час, класса РРР «*О2,0 (лед 40)А» построен ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (г. Городец Нижегородской области).

Подписание акта приемки приемо-сдаточной комиссией земснаряда состоялось 14 сентября 2018 года. Выявленные комиссией замечания в ходе контрольных испытаний переданы подрядчику для устранения.