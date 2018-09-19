Принят в эксплуатацию земснаряд «Владимир Панченко»
Земснаряд проекта RDB66.42, технической производительностью 1000 м³/час, класса РРР «*О2,0 (лед 40)А» построен ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (г. Городец Нижегородской области).
Подписание акта приемки приемо-сдаточной комиссией земснаряда состоялось 14 сентября 2018 года. Выявленные комиссией замечания в ходе контрольных испытаний переданы подрядчику для устранения.
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20.09.1805:57:31