Чебоксарский городской молочный завод модернизировал производство

20 сентября состоялся запуск производства после реконструкции на ООО «Чебоксарский городской молочный завод».

На сегодняшний день в реконструкцию производства вложено более 500 млн рублей. Практически заново отстроен производственный корпус. В нем установлена новейшая шведская линия по производству и розливу ультрапастеризованных продуктов мощностью 8 тыс. упаковок в час, что позволит в сутки перерабатывать до 130 тонн сырого молока.

Установлен новый компрессор стерильного воздуха, новое холодильное оборудование и воздушная компрессорная, новая станция ледяной воды. Отремонтирован склад готовой продукции, завершается ремонт лаборатории.

С июня предприятие приняло на работу персонал в 60 человек, основной костяк — бывшие сотрудники предприятия.

В сентябре-декабре 2018 года здесь планируется выпустить 6500 тонн готовой молочной продукции. В дальнейшем планируется увеличение производства молочной продукции.

Основной объем продукции предприятия выпускается под торговой маркой «Добрая Буренка». Большую часть продукции составляет молоко, а также функциональные напитки на основе молока (коктейли, сливки питьевые, сливки для взбивания).

В 2019 году планируется закупить и установить новую технологическую линию по розливу ультрапастеризованных молочных продуктов мощностью 12 тыс. упаковок в час, завершить ремонт административного здания.

В ноябре 2016 года ООО «Саратовский молочный комбинат» выкупило имущественный комплекс завода у АО «Данон России» (бывшего владельца Чебоксарского городского молочного завода). В декабре 2016 года было учреждено ООО «Чебоксарский городской молочный завод».

Предприятием с 2017 года реализуется инвестиционный проект модернизации, реконструкции и строительства завода с объемом инвестиций более 1,2 млрд рублей к 2021 году.

С завершением реализации проекта в республике увеличится переработка сырого молока на 30% и достигнет 300 тыс. тонн в год, соответственно сократится вывоз сырого молока за пределы республики, а также расширится география поставок молочной продукции, производимой в республике, планируются поставки в Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.