В Тамбовской области началось строительство крупнейшего в России тепличного комплекса

В Тамбовской области началось строительство тепличного комплекса «Мичуринский». К реализации масштабного инвестиционного проекта стоимостью свыше 28 млрд рублей приступил петербургский производитель овощей «Технологии тепличного роста».

Общая площадь теплиц составит 88 гектаров. Реализация проекта будет проходить в три этапа. Первый, включающий в себя строительство теплиц площадью 30 гектаров, планируется запустить к середине 2019 года. Второй — 29 гектаров теплиц — будет реализован в первом квартале 2020 года. Третий этап проекта — 29 гектаров теплиц — предполагается завершить в 2021 году.

На предприятии будут выращивать томаты, сладкий перец, баклажаны, огурцы, салаты, зелень. Запланировано создание почти 1400 рабочих мест.

После реализации всех очередей строительства предприятие станет крупнейшим современным тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта в России.

Благодаря реализации этого проекта, к 2022 году Тамбовская область выйдет на стопроцентную самообеспеченность по свежим овощам. Объем производства с выходом на полную мощность составит от 50 до 100 тысяч тонн в год (в зависимости от культур).

Договоренность между главой администрации региона и руководством компании «Технологии тепличного роста» о строительстве комплекса была достигнута в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. Тепличное овощеводство — приоритетное направление развитие АПК области в рамках курса на импортозамещение, поэтому инвестору оказана вся необходимая государственная поддержка.