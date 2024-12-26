Под Тамбовом открыли новый путепровод

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Подведомственное Росавтодору учреждение Упрдор Москва — Волгоград завершило первый этап строительства нового путепровода на 18-м км трассы Р-208 Тамбов-Пенза, и федеральные дорожники пустили по нему движение транспорта.

Трасса Р-208 Тамбов — Пенза соединяет два региональных центра и является единственной дорогой, связывающей Тамбов с городом-спутником Рассказово и поселком Новая Ляда, где в совокупности проживает более 50 тысяч человек. До сих пор из-за пересечения автомобильной и железной дорог водители вынуждены были пропускать поезда на переезде. При интенсивности движения, достигающей 20 тысяч автомобилей в сутки, это приводило к заторам и длительным простоям.

Для решения проблемы в сентябре 2022 года приступили к строительству путепровода. Завершение первого этапа строительства позволило федеральным дорожникам еще до полного окончания работ на объекте пустить движение автомобилей по новому искусственному сооружению, что полностью снимет проблему пробок на данном переезде. Благодаря этому время в пути для автомобилистов сократится.

— В рамках первого этапа работ мы полностью завершили возведение самого путепровода длиной 96 м, устроили автоподходы к нему общей протяженностью 2,3 км. Весь участок, включая искусственное сооружение, четырехполосный, снабженный барьерным ограждением, в том числе осевым. А возле Новой Ляды установили почти 200 м шумовых экранов, чтобы сделать соседство с трассой для местных жителей более комфортным. Участок обустроен в соответствии с требованиями безопасности движения, — сообщил главный инженер ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Дмитрий Макаров.

Второй этап строительства предполагает завершение устройства двух новых съездов к Малой Талинке, пешеходных дорожек, заездного кармана. Кроме того, специалистам предстоит смонтировать линию электроосвещения и устроить новую автостоянку с остановочными павильонами для пассажиров общественного транспорта.

Строительство этого важного для региона объекта полностью завершится во второй половине 2025 года.