В Курской области начали выращивать спирулину на территории заброшенного колхоза

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В Курской области профессор МГУ Михаил Лямин пытается наладить выращивание спирулины на территории заброшенного колхоза. Это одноклеточная водоросль, которую употребляли в пищу еще ацтеки. Ученый уверен, в зеленой биомассе скрыто немало секретов.

Профессор Лямин выкупил полуразрушенное здание колхозного склада, вместе с родственниками построил теплицу для разведения питательных микроорганизмов.

Сейчас профессор готовит к запуску еще одну теплицу для плантаций спирулины.