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В Курской области начали выращивать спирулину на территории заброшенного колхоза

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/IqRWOS2X158

В Курской области профессор МГУ Михаил Лямин пытается наладить выращивание спирулины на территории заброшенного колхоза. Это одноклеточная водоросль, которую употребляли в пищу еще ацтеки. Ученый уверен, в зеленой биомассе скрыто немало секретов.

Профессор Лямин выкупил полуразрушенное здание колхозного склада, вместе с родственниками построил теплицу для разведения питательных микроорганизмов.

Сейчас профессор готовит к запуску еще одну теплицу для плантаций спирулины.

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Курская область,
  • Нет аватара Clausson
    22.09.1823:55:14

    Готовимся к долгим космическим путешествиям? Шучу. Хотя…    

    #1071506
  • megajob megajob
    23.09.1809:58:29

    Ну стерлядь, осетны, зайчатину и вообще дичь и Молоко из рациона россиян уже «убрали», принуждают (экономически и торгов) питаться «химией» с фабрик еды.    Вот следующий шаг — кормить водорослями. А дальше как в «стальные пешеры» нижние и средние слои общества будут питаться «дрожжами»? Ну вернее там из них «лепили» как у нас сейчас 3Д печать всякие «образы еды», но суть таже — жрите рабы что дают или дохните с голоду!

    #1071557
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