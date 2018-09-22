В Курской области начали выращивать спирулину на территории заброшенного колхоза
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/IqRWOS2X158
В Курской области профессор МГУ Михаил Лямин пытается наладить выращивание спирулины на территории заброшенного колхоза. Это одноклеточная водоросль, которую употребляли в пищу еще ацтеки. Ученый уверен, в зеленой биомассе скрыто немало секретов.
Профессор Лямин выкупил полуразрушенное здание колхозного склада, вместе с родственниками построил теплицу для разведения питательных микроорганизмов.
Сейчас профессор готовит к запуску еще одну теплицу для плантаций спирулины.
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- Великоросс
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