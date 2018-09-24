В Сахалинской области началось строительство комбината Росрезерва
«В Сахалинской области началось строительство комбината Росрезерва», — передает пресс-служба.
Проект строительства комбината предусматривает использование сейсмоустойчивых конструкций, материалов повышенной прочности, водо- и энергосберегающего оборудования.
На Сахалине и Курилах существует областной материальный резерв. Он используется как во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, так и для помощи соседним регионам.
Росрезерв принимает участие в ликвидации последствий практически всех крупных происшествий и чрезвычайных ситуаций в России. К примеру, ресурсы этой структуры привлекались при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, лесных пожарах и нарушениях теплоснабжения в регионах Сибири, а также в период наводнения на Дальнем Востоке.
За последние 10 лет за счет ресурсов структуры проведено более 90 акций по оказанию гуманитарной помощи 46 государствам. Сеть хранилищ Росрезерва охватывает всю территорию страны.
- Константин Курсиков
- 24.09.201812:10
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24.09.1816:35:15