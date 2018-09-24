Специалисты ижевского конструкторского бюро «СЭГЗ — Электромаш» (КБ «Электромаш») подготовили серийное производство ветроэнергетических установок (генераторов), разработанных в Ижевске.

Они позволяют обеспечить электричеством удалённые и передвижные объекты там, где нет доступа к стационарной электросети.

В ветроэнергетической установке применён специальный тихоходный безредукторный генератор, который преобразует энергию ветра в электрическую энергию напряжением в 220 В и частотой в 50 Гц. Это параметры стационарной электросети, которой пользуется большинство людей в быту. Мощность установок составляет от 0,5 до 15 кВт. Ее хватит, чтобы обеспечить электричеством загородный дом, ферму, пасеку, охотничье угодье, станцию связи или какой-либо военный командный пункт.

Зарядка аккумуляторов установки происходит за счет вращения турбины, которую раскручивает ветер, а также при помощи солнечных панелей. Таким образом, она способна давать электроэнергию даже в абсолютно безветренную погоду. Устройство работает практически бесшумно с минимальным уровнем вибрации. В ветроэнергетическом генераторе есть система автоматического электромагнитного управления скоростью вращения турбины, а также аварийное аэродинамическое торможение (защита от бури). В изделии реализованы принципы экологически чистой альтернативной энергетики, которая не наносит вред природе и не требует затрат на генерацию энергии (бензин, дизельное топливо).

«У нас ближайшие планы по выпуску изделий в 2019 году от ста штук в год. Мы надеемся, что заключив контракты, выйдем на большие объёмы, и это будет уже крупносерийное производство», — сказал генеральный директор КБ «Электромаш» Дмитрий Крутиков.

По его словам, сейчас у ижевской компании есть заявки на ветроэнергогенераторы от заказчиков из стран Ближнего Востока и Европы. Основным конкурентным преимуществом ветроэнергоустановок из Удмуртии является их низкая, по сравнению с европейскими аналогами, стоимость и уникальность конструкции.

«В отличие от большинства аналогов наша установка способна работать при маленьких скоростях ветра и при любых его направлениях. Мы используем уникальный синхронно-тихоходный генератор, который имеет большой коэффициент полезного действия, и контроллер нашей собственной разработки, в этом наше ноу-хау», — пояснил Дмитрий Крутиков.

Главным разработчиком ветроэнергетических установок стал инженер-конструктор из Ижевска Илья Дементьев. Их промышленное изготовление в короткие сроки было налажено на производственных мощностях КБ «Электромаш» в Ижевске. Специальный тихоходный безредукторный генератор планируется изготавливать в Сарапуле на АО «Сарапульский электрогенераторный завод».

ООО «Конструкторское бюро «СЭГЗ — Электромаш» разрабатывает электроприводную технику, системы управления различными механизмами, силовую электронику. Разработки КБ применяются, в частности, при производстве малогабаритного электротранспорта, лифтовых лебёдок, электроприводов дверей лифта и в других изделиях.