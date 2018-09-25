«Сургутский хлебозавод»: от ручного труда до полной автоматизации производства



Техническое перевооружение

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В 2018-году специалисты санкт-петербургского холдинга по производству пищевого оборудования «Русская Трапеза » завершили техническое перевооружение СГМУП «Сургутский хлебозавод» производительностью 40 тонн продукции в сутки. Предприятие является основным поставщиком хлебобулочных и кондитерских изделий в регионе, что требует от него стабильно высокого качества выпускаемых продуктов и неизменно высоких объёмов производства.

На протяжении многих лет завод продолжал работать на морально устаревшем оборудовании, выполняя множество задач вручную. Холдингу «Русская Трапеза» предстояло выполнить комплекс работ:

организацию склада бестарного хранения муки (БХМ);

переоснащение компрессорной склада более современным и энергосберегающим оборудованием;

модернизацию участка подготовки сырья;

организацию независимых точек дозирования с подачей всех ингредиентов;

внедрение технологии использования жидких компонентов (сахарного раствора, дрожжевых суспензий, растительного масла);

замену оборудования подготовки солевого раствора;

автоматизацию технологических процессов подачи компонентов.

В рамках проекта, в производственном цеху хлебозавода организованы участки промежуточного хранения, автоматического дозирования, распределения и транспортирования сухих и жидких компонентов. Внедрена автоматизация системы учёта. Модернизированы и автоматизированы участки приготовления заварок и жидких заквасок.

О результатах комплексного технического перевооружения рассказали специалисты Сургутского хлебокомбината

— «На протяжении многих лет мы занимаемся реконструкцией предприятия и уже внедрили много импортного оборудования. При реконструкции участка подачи и под- готовки сырья для тестоприготовления мы намеренно решили поставить отечественное оборудование. На наш взгляд, сотрудничество с иностранными производителями дороже, не так надёжно и оперативно.

С „Русской Трапезой“ мы встретились на выставке. Компания быстро отозвалась на наш запрос, приняла участие в тендере и выиграла его, потому что одна из немногих предложила нам всю цепочку от поставки муки до тестоприготовления.

Стоит отметить, что все работы по реконструкции и техническому перевооружению проводились на действующем предприятии. Остановка того или иного оборудования была очень проблематична, потому что нужно было и „кормить“ город, и проводить реконструкцию. С трудом верили, что это получится, но всё удалось. От проекта мы ожидаем получить финансовый эффект, но говорить об этом пока рано — нужно время. На сегодняшний день очевидно улучшение культуры производства и облегчение труда, что позволит привлечь на производство молодые кадры».

Сергей Михайлович Пустозёров,

директор СГМУП «Сургутский хлебозавод»

— «С установкой нового комплекса оборудования мы выполнили целый комплекс задач. Решена проблема улучшения санитарного состояния цеха. В силу высокой степени изношенности, старые силосы очень пылили. С их заменой, условия труда в цеху стали гораздо комфортнее. Достигнуто более точное дозирование муки и внедрено дозирование жидких компонентов: солевого и дрожжевого растворов и заквасок. Решена задача автоматизированного приготовления и дозирования заквасок, чего раньше на производстве не было.

Техническое перевооружение существенно отразилось на качестве выпускаемых изделий. Появилась возможность расширить ассортимент. Мы также учли, что покупатели сегодня очень требовательны к индексам „Е“, и внедрили систему дозирования растительного масла, что позволило нам уйти от использования маргарина. Таким образом, выпускаемый продукт стал более экологически чистым».

Яна Анатольевна Подсвирова,

начальник центральной лаборатории СГМУП «Сургутский хлебозавод»

— «В первую очередь, перед нами стояла задача замены физически изношенного и морально устаревшего оборудования для хранения, дозирования и транспортировки муки. Реализация нового участка приготовления заквасок, растворов, жидких компонентов и их автоматическое дозирование в замес. В целом, реконструкция прошла успешно. Персонал, обслуживающий и работающий на этом оборудовании, вполне доволен.

Установленное оборудование современное и надёжное. Не требует особых усилий на обслуживание. На сегодняшний день оборудование работает без сбоев. Первоначально были сложности при пусконаладке, но после их устранения замечаний нет. Опыт работы с „Русской Трапезой“ показал, что компания серьёзно относится к нашим пожеланиям и задачам. Мы совместно решали все вопросы. Проект был реализован в срок».

Дмитрий Дмитриевич Лещинский,

и. о. главного инженера СГМУП «Сургутский хлебозавод»