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Агропром и пищевая промышленность

В Дагестане реализуют проект «Стальские сады»

  • закладка яблоневого сада в Сулейман-Стальском районе
  • закладка яблоневого сада в Сулейман-Стальском районе
  •  © suleiman-stalskiy.ru

В Сулейман-Стальском районе Дагестана намерены заложить 1000 га интенсивных садов. Власти республики уже приступили к реализации соответствующего проекта с общим объемом инвестиций около 750 млн рублей.

Сейчас на стадии завершения находятся работы по строительству распределительного канала. По его завершению будут введены в эксплуатацию 2,5 тыс. га орошаемых земель. На этих землях будет реализован инвестиционный проект — «Стальские сады» по посадке на 1 тыс. га яблоневых, черешневых и фундучных интенсивных садов.

Новый проект, помимо иных экономических выгод, обеспечит район 150 рабочими местами.

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Северный Кавказ, Дагестан, садоводство
  • Нет аватара termometrix
    26.09.1820:57:40

       

    #1072537
  • Олег Лешуков Олег Лешуков
    26.09.1822:21:21

    В слове «сталинские» у вас две ошибки,ай-ай-ай…

    #1072554
    • megajob megajob
      26.09.1823:36:22

      Вот вот    , вот правильное «занятие» для Дагестана — растут у вас вкусные и вызревающие фрукты, вот и делайте упор на этом. «завалите» всю Россию своим вкусными фруктами и барашками    .    

      #1072563
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