В Дагестане реализуют проект «Стальские сады»
В Сулейман-Стальском районе Дагестана намерены заложить 1000 га интенсивных садов. Власти республики уже приступили к реализации соответствующего проекта с общим объемом инвестиций около 750 млн рублей.
Сейчас на стадии завершения находятся работы по строительству распределительного канала. По его завершению будут введены в эксплуатацию 2,5 тыс. га орошаемых земель. На этих землях будет реализован инвестиционный проект — «Стальские сады» по посадке на 1 тыс. га яблоневых, черешневых и фундучных интенсивных садов.
Новый проект, помимо иных экономических выгод, обеспечит район 150 рабочими местами.
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