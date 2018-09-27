АО «КЗА» запустило в Костроме импортозамещающее производство автокомпонентов

Заемщик Фонда развития промышленности — АО «Костромской завод автокомпонентов» (АО «КЗА») — открыл новое производство деталей для автомобилей: поршневых пальцев и гильз цилиндра. Продукция будет использоваться при сборке двигателей внутреннего сгорания на конвейерах отечественных и иностранных брендов, локализованных в России, а также при капитальном ремонте двигателей в автосервисах. Часть продукции компания планирует поставлять на экспорт. Для реализации проекта предприятие получило льготный заем ФРП на закупку современного оборудования.

Основными продуктами предприятия являются комплекты деталей цилиндро-поршневой группы (гильзы цилиндров, поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы), используемые в двигателях внутреннего сгорания. Предприятие реализует свою продукцию в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Однако до запуска нового производства часть автокомпонентов для своих комплектов компания была вынуждена закупать за рубежом.

Мощности нового производства рассчитаны на ежегодный выпуск около 580 тыс. штук гильз и порядка 1,25 млн штук поршневых пальцев.

С привлечением займа ФРП предприятие купило новое высокотехнологичное оборудование, за счет которого весь производственный процесс можно выполнять в рамках одной промышленной площадки: от переработки сырья до финишной обработки деталей. Запуск новых мощностей позволит компании отказаться от ежегодного импорта гильз и поршневых пальцев на сумму более 300 млн рублей. Не менее 10% производимых в рамках реализованного проекта автокомпонентов предприятие планирует экспортировать в страны дальнего зарубежья.

Создание собственного производства поршневых пальцев и гильз цилиндра в России является для компании стратегически важным проектом, который позволит существенно укрепить позиции производителя на отечественном и зарубежном рынках.

«Привлечение средств ФРП по программе „Комплектующие изделия“ позволило нашей компании создать в России производственные мощности, способные обеспечивать выпуск автокомпонентов цилиндро-поршневой группы конвейерного уровня качества, реализовать собственную программу импортозамещения и существенно увеличить экспорт этой продукции», — отметил генеральный директор АО «КЗА» Сергей Калашник.

«Многие конечные продукты, произведенные в России, используют значительную долю импортных комплектующих. Для повышения уровня локализации мы запустили в июле 2017 года специальную программу „Комплектующие изделия “, призванную стимулировать производителей дефицитных компонентов к организации новых и расширению существующих производств на территории России. Именно проект костромского производителя АО „КЗА“ был первым одобренным займом по этой программе на сумму 200 млн рублей. Я рад, что наш „первенец“ спустя год запустил новое производство. Проект с общим бюджетом в 432 млн рублей стал 66 открытым производством в портфеле ФРП», — прокомментировал директор ФРП Роман Петруца.