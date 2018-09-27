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РУСЭЛПРОМ™ ⇒ Электроника и электротехника

Концерн Русэлепром представил модернизированные общепромышленные электродвигатели серии А4 F

  • Электродвигатель А4
  • Электродвигатель А4
  •  © www.ruselprom.ru
За последние годы высоковольтные трехфазные асинхронные электродвигатели серии А4 зарекомендовали себя как надежные, устойчивые к перегрузкам электрические машины для привода насосов, вентиляторов, дымососов и других механизмов, в том числе применяемых на АЭС, не требующих регулирования частоты вращения.

Специалисты различных промышленных отраслей отмечают преимущества двигателей А4: сниженный уровень вибрации, передовая система охлаждения, эффективная система подачи и сброса смазки, удобная коробка выводов.

В российском электротехническом концерне РУСЭЛПРОМ модернизировали базовые электрические машины А4 и представили их усовершенствованную модификацию А4 F.

  • Модернизированный двигатель А4F
  • Модернизированный двигатель А4F
  •  © www.ruselprom.ru

Новая серия получила дополнительные преимущества:

  • габаритные размеры и масса А4 F меньше А4 на 20% при сохранении присоединительных размеров;
  • ресурс изоляции увеличен в 4 раза по сравнению с А4 за счет применения изоляционных материалов класса «F» (155 °С);
  • уверенный запуск двигателя даже при нестабильном напряжении в электрических сетях за счет сниженных значений пусковых токов на 12%;
  • сниженная цена за счет уменьшения количества материалов и оптимизации производства.

Параллельно на сборочных площадях концерна отладили ускоренный цикл производства наиболее востребованных моделей ЭД. На сегодня срок изготовления двигателей серий А4 и А4 F составляет всего 28 дней.

  • Ленинградский электромашиностроительный завод (Русэлпром-ЛЭЗ). Цех №1
  • Ленинградский электромашиностроительный завод (Русэлпром-ЛЭЗ). Цех №1
  •  © www.ruselprom.ru
  • Русэлпром-ЛЭЗ. Цех по изготовлению катушек
  • Русэлпром-ЛЭЗ. Цех по изготовлению катушек
  •  © www.ruselprom.ru
  • Русэлпром-ЛЭЗ. Обмоточный цех
  • Русэлпром-ЛЭЗ. Обмоточный цех
  •  © www.ruselprom.ru
  • Русэлпром-ЛЭЗ. Сборочный цех
  • Русэлпром-ЛЭЗ. Сборочный цех
  •  © www.ruselprom.ru
  • Русэлпром-ЛЭЗ. Испытательный цех
  • Русэлпром-ЛЭЗ. Испытательный цех
  •  © www.ruselprom.ru
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http://www.ruselprom.ru

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