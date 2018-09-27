Концерн Русэлепром представил модернизированные общепромышленные электродвигатели серии А4 F



Электродвигатель А4

© www.ruselprom.ru

За последние годы высоковольтные трехфазные асинхронные электродвигатели серии А4 зарекомендовали себя как надежные, устойчивые к перегрузкам электрические машины для привода насосов, вентиляторов, дымососов и других механизмов, в том числе применяемых на АЭС, не требующих регулирования частоты вращения.

Специалисты различных промышленных отраслей отмечают преимущества двигателей А4: сниженный уровень вибрации, передовая система охлаждения, эффективная система подачи и сброса смазки, удобная коробка выводов.

В российском электротехническом концерне РУСЭЛПРОМ модернизировали базовые электрические машины А4 и представили их усовершенствованную модификацию А4 F.



Модернизированный двигатель А4F

© www.ruselprom.ru

Новая серия получила дополнительные преимущества:

габаритные размеры и масса А4 F меньше А4 на 20% при сохранении присоединительных размеров;

ресурс изоляции увеличен в 4 раза по сравнению с А4 за счет применения изоляционных материалов класса «F» (155 °С);

уверенный запуск двигателя даже при нестабильном напряжении в электрических сетях за счет сниженных значений пусковых токов на 12%;

сниженная цена за счет уменьшения количества материалов и оптимизации производства.

Параллельно на сборочных площадях концерна отладили ускоренный цикл производства наиболее востребованных моделей ЭД. На сегодня срок изготовления двигателей серий А4 и А4 F составляет всего 28 дней.



Ленинградский электромашиностроительный завод (Русэлпром-ЛЭЗ). Цех №1

© www.ruselprom.ru



Русэлпром-ЛЭЗ. Цех по изготовлению катушек

© www.ruselprom.ru



Русэлпром-ЛЭЗ. Обмоточный цех

© www.ruselprom.ru



Русэлпром-ЛЭЗ. Сборочный цех

© www.ruselprom.ru