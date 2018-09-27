Концерн Русэлепром представил модернизированные общепромышленные электродвигатели серии А4 F
Специалисты различных промышленных отраслей отмечают преимущества двигателей А4: сниженный уровень вибрации, передовая система охлаждения, эффективная система подачи и сброса смазки, удобная коробка выводов.
В российском электротехническом концерне РУСЭЛПРОМ модернизировали базовые электрические машины А4 и представили их усовершенствованную модификацию А4 F.
Новая серия получила дополнительные преимущества:
- габаритные размеры и масса А4 F меньше А4 на 20% при сохранении присоединительных размеров;
- ресурс изоляции увеличен в 4 раза по сравнению с А4 за счет применения изоляционных материалов класса «F» (155 °С);
- уверенный запуск двигателя даже при нестабильном напряжении в электрических сетях за счет сниженных значений пусковых токов на 12%;
- сниженная цена за счет уменьшения количества материалов и оптимизации производства.
Параллельно на сборочных площадях концерна отладили ускоренный цикл производства наиболее востребованных моделей ЭД. На сегодня срок изготовления двигателей серий А4 и А4 F составляет всего 28 дней.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!