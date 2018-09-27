Введён в эксплуатацию первый участок дороги в обход Оренбурга

Открыто движение на участке дороги в обход Оренбурга, протяженность которого составляет 12 км. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора в четверг, 27 сентября.

Работы первого пускового комплекса (на участке от автодороги Оренбург — Беляева до трассы Оренбург — Илек — гр. Республики Казахстан) стартовали в 2015 году. За это время дорожники построили четырехполосную трассу первой технической категории с долговечным асфальтобетонным покрытием. В составе новой дороги возвели несколько искусственных сооружений: две транспортных развязки, путепровод и скотопрогон. Для обеспечения безопасности автомобилистов установили 30 км барьерного ограждения, около 10 км линий электроосвещения, а в целях соблюдения экологических норм — шумозащитные экраны общей протяженностью более 3,5 км. Финансирование проекта, объем которого составил 3,5 млрд рублей, осуществлялось из средств федерального бюджета.

https://yandex.ru/maps/?l...&ll=55.141996%2C51.697406

Новая дорога должна снизить нагрузку на дороги Оренбурга и обеспечить комфортное сообщение между соседними регионами.

Планируется, что дорожники в скором времени приступят к следующему участку работ, протяженность которого составит почти 9 км. Данный объект соединит участки трассы Р-239 «Казань — граница с Республикой Казахстан» на территории области и замкнет транспортное кольцо вокруг города.