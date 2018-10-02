Агропромышленный комплекс в 3 квартале 2018 года

В третьем квартале 2018 года начало сказываться снижение урожайности зерновых культур из-за неблагоприятных погодных условий, хотя 100-миллионный рубеж снова взят и разрыв с прошлым годом начал сокращаться из-за высокой урожайности в сибирских регионах.

На 1 октября намолочено 100,4 млн. тонн зерна (в 2017 году на ту же дату 124,3 млн тонн). Выросло производство скота и птицы на убой, производство молока, яиц, тепличных овощей.

В 3 квартале 2018 года вступили в строй 12 предприятий с капиталовложениями более 1 млрд. рублей, в том числе 1 молочный комплекс, 1 животноводческий комплекс мясного направления, 2 свинокомлекса, 1 птицеводческий комплекс, 1 овцеводческий комплекс, 3 тепличных комплекса (в том числе 2 овощных и 1 грибной), 1 рыбоперерабатывающий завод, 1 колбасный завод, 1 цех рафинации масла,1 молочный завод. Общий объём капиталовложений можно оценить в 40-45 млрд. рублей.

Также в обзор включены 9 предприятий с инвестициями от 500 млн до 1 млрд рублей.

Продолжается гонка российских мясных гигантов: ГК «Черкизово» ввела в эксплуатацию 3 объекта с общими капиталовложения более 8 млрд рублей, агрохолдинг «Мираторг» запустил 2 фермы с инвестициями 4 млрд. рублей.

Крупнейшие запущенные производства.

1. 13 июля на Камчатке открылся рыбоперерабатывающий завод. В реализацию проекта в Карагинском районе ООО «Тымлатский рыбокомбинат» вложил 2,5 млрд рублей. Завод предусматривает создание порядка 400 рабочих мест.

Мощность завода— 360 тонн в сутки по блочной заморозке и 40 тонн — по штучной продукции. Объем холодильника — 6500 тонн.Икорный цех может выпускать любые объемы, но те, которые поступают от рыбы, составят 20-25 тонн в сутки. Кроме того,построен жиромучной цех, где будут выпускать в сутки 10 тонн муки и 3 тонны рыбьего жира.

2. 17 июля ГК «Черкизово» ввела в эксплуатацию в Кашире Московской области крупнейшее в Европе производство колбасных изделий. Стоимость реконструкции мясокомбината мощностью 80 тонн колбасных изделий в сутки и до 30 тысяч тонн продукции в год составила около 7 млрд рублей. Планируется, что с вводом нового комплекса группа «Черкизово» сможет занять более 30% рынка сырокопченых колбас. Всего на предприятии работают около 170 человек.

3. Завершено создание в Тверской области свинокомплекса" ООО «Коралл». Это один из крупнейших инвестпроектов в Тверской области. Предприятие расположено в Бежецком районе. Здесь производят 42% от общеобластного объёма производства свинины.

Комплекс с законченным производственным циклом рассчитан на 270 тыс. голов в год. Объём инвестиций в реализацию проекта на данный момент превысил 10 млрд рублей, создано более 780 рабочих мест. Комплекс включает в себя мясоперерабатывающий цех, фавтоматизировано и роботизировано.

4. 27 августа на заводе «Самараагропромпереработка» ГК «Русагро» в Безенчукском районе Самарской области открылось новое производство — цеха рафинации, дезодорации и фасовки масла.Объём инвестиций — около 2 млрд рублей, создано 146 рабочих мест.

Продукция завода обеспечит не только внутренний рынок, но и экспортные поставки. Уже сегодня «Русагро» работает с азиатскими странами. В перспективе — прямые поставки ж/д транспортом в Китай.

5. 30 августа Агрохолдинг «ДолговГруп» открыл в Краснознаменском районе Калининградской области предприятие по выращиванию цыплят-бройлеров.

Проект рассчитан на содержание порядка одного миллиона цыплят-бройлеров и включает 21 птичник, цеха разделки и упаковки, а также ряд инфраструктурных объектов. В настоящее время уже функционируют первые три птичника.

Бройлерная фабрика — автоматизированное производство закрытого типа, управляемое единым центральным многоцелевым компьютером, регулирующим в онлайн-режиме климат в помещении, процесс кормления, содержания, а также взвешивания птицы. Птичники оснащены новейшим оборудованием. Инвестиции компании в новое производство составят 1,8 миллиарда рублей.

6. 31 августа в Конаковском районе Тверской области состоялось открытие предприятия по переработке молока ООО «Дмитрогорский молочный завод», входящего в группу компаний «АгроПромкомплектация».

В строительство нового молочного завода инвестировано свыше 2,7 млрд рублей. Создано 250 рабочих мест. Мощность завода по переработке молока — до 87,6 тыс. тонн в год, по производству готовой продукции до 50 тыс. тонн в год.

7. Компания «Мираторг» запустило в Ершичском районе Смоленской области ферму КРС мясного направления «Рухань». Это очередной этап масштабного проекта из 10 животноводческих комплексов с общим поголовьем свыше 40 тысяч голов. В настоящее время хозяйство «Рухонь» уже насчитывает 3,4 тысячи особей. Объем вложений в строительство данного животноводческого комплекса составил около 1 млрд рублей.

8. 5 сентября в Тарасовском районе Ростовской области начал работу тепличный комплекс «Донская усадьба» площадью 14,5 га. Инвестиции в проект составили 4,2 млрд. рублей. После выхода на проектную мощность объем производства составит 11,4 тысячи тонн овощей в год. Сейчас к работе приступили 75 специалистов, до конца этого года их число возрастет до 130.

9. 10 сентября состоялась церемония запуска работы свиноводческого комплекса компании «Русагро» в Приморском крае в рамках ТОР «Михайловский».

Проект включает свиноводческий комплекс, элеваторы, производство кормовой базы. Общий объем инвестиций в проект превышает 20 млрд рублей.

10. 19 сентября в Семилукском районе Воронежской области запущена первая очередь тепличного комплекса ООО «Родина» по выращиванию овощей и зелени. Инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей. Реализация проекта началась в 2010 году. Он предполагает строительство к 2020 году автономного тепличного комплекса площадью почти 20 гектар по выращиванию овощной продукции в закрытом грунте производственной мощностью 14 тысяч тонн овощей в год.

11. 21 сентября Агропромышленный холдинг «Мираторг» запустил в эксплуатацию в Фатежском районе Курской области первое в России индустриальное предприятие овцеводческого направления.

На реализацию проекта «Фатежская ягнятина» потребовалось чуть больше года, его стоимость — 2,9 млрд рублей. Для обслуживания поголовья в 50 тыс. голов овец создано 100 рабочих мест. Мощность комплекса — 3,3 тыс. тонн ягнятины в живом весе в год

12. 25 сентября на территории особой экономической зоны «Узловая» состоялась церемония открытия первой очереди нового предприятия по производству грибов.

Новый комплекс на первом этапе обеспечит жителям Тульской области более 500 рабочих мест.

Полностью проект будет реализован к 2020 году. К этому моменту предприятие сможет закрыть треть потребностей российского рынка. Объем производства планируется увеличить до 25 тысяч тонн в год.

Строительство тепличного комплекса по выращиванию грибов предполагает вложение в общей сложности более 9 млрд рублей. По итогам реализации проекта будет создано более 900 рабочих мест.

Во вторую группу запущенных объектов можно отнести предприятия с инвестициями от 0,5 до 1 млрд рублей.

1. 26 июля ГК «Черкизово» ввела в строй седьмую площадку «доращивания-откорма» в Семилукском районе Воронежской области. При выходе на производственные мощности площадка даст в год более 5 тысяч тонн свинины. Кроме того, данный этап реализации проекта даст области дополнительно более 70 рабочих мест.

2. 3 августа в Канском районе Красноярского края открылся молочный комплекс компании «Канская сортоиспытательная станция». Его масштабная реконструкция началась в 2014 году и продлится до следующего года. Новый комплекс на 1000 коров и при выходе на полную производственную мощность может давать до 9 тыс. тонн молока и 200 тонн мяса в год. По проекту модернизации планируется создать 60 рабочих мест, на сегодняшний день уже создано 46 из них.

3. 10 августа в Семикаракорске Ростовской области после реконструкции открылся «Сыродельный завод «Семикаракорский». Инвестиции ГК «Фудлэнд» в реконструкцию завода составили 500 млн рублей. В рамках реконструкции на предприятии заменены восемь сыродельных ванн емкостью по 10 тонн каждая на шесть сыроизготовителей по 15 тонн каждый, приобретено другое оборудование. В результате модернизации мощность переработки молока выросла на 30%, с 440 тонн в сутки до 560 тонн.

4. Группа «Черкизово» приступила к заселению седьмой площадки доращивания-откорма в Тербунском районе Липецкой области. Стоимость новой площадки составила 500 млн руб. Ее полное заселение стало завершающим этапом строительства свинокомплекса в Тербунском районе. Всего в состав нового свиноводческого кластера Группы «Черкизово» входит семь комбинированных площадок доращивания-откорма и репродуктор. Новая площадка рассчитана на единовременное содержание 40 тыс. голов в год, что обеспечит около 5,1 тыс. т свинины в живом весе в год.

5. 11 сентября в Санкт-Петербурге открыт завод сухих хлебных заквасок. Предприятие рассчитано на 176 рабочих мест. Мощность производства составляет 20 тысяч тонн смесей и две тонны закваски. Инвестора проекта — компания «Росинжиниринг». Проект начали готовить еще в августе 2017 года, а размер инвестиций достиг 600 млн рублей.

6. 15 сентября в Хасавюртовском районе Дагестана открылся новый цех по переработке мяса птицы ООО «Батыр — бройлер». В проект вложено свыше 734 млн. рублей. В настоящий момент птицекомплекс ежегодно производит 5 тыс. тонн мяса бройлера и 20 тыс. тонн комбикормов, а также перерабатывает 2 тыс. тонн мяса птицы.

7. 18 сентября в Истре Московской области открыто новое предприятие по производству пищевых ингредиентов ирландской продовольственной компании Kerry. Производственный комплекс будет выпускать до 26 тыс. тонн продукции в год, его площадь составила свыше 7 тыс. кв. м. На заводе работают более 50 человек. Вложения компании в завод составили более 700 млн рублей.

8. 20 сентября состоялся запуск производства после реконструкции на ООО «Чебоксарский городской молочный завод». В реконструкцию производства вложено более 500 млн рублей. Практически заново отстроен производственный корпус. В нем установлена новейшая шведская линия по производству и розливу ультрапастеризованных продуктов мощностью 8 тыс. упаковок в час, что позволит в сутки перерабатывать до 130 тонн сырого молока.

9. 25 cентября в Задонском районе Липецкой области ввели в эксплуатацию молочный комплекс ООО «КолоСС» на 1995 голов крупного рогатого скота. Здесь будет производиться 16 тыс. тонн молока в год. Проект позволил создать около 40 рабочих мест. Инвестиции составили 926 млн рублей.