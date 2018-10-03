Волгоград с высоты: город, возрождённый после войны

Волгоград известен в России и за её пределами не только как место жестоких сражений времён Великой Отечественной войны, но и как один из 11 городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018. А с главным символом Волгограда — скульптурой «Родина-мать зовёт!» — знакомы даже те, кто был здесь только проездом: монумент на Мамаевом кургане настолько высокий, что его видно из окна поезда за несколько километров.

1. Волгоград — город-герой на юго-востоке европейской части России. Его основали в 1589 году, тогда он назывался Царицын и служил военной базой на территории Большой Ногайской орды. Сейчас это город-миллионник, в котором проживает 1 013 533 человека.