В Новосибирске открылся складской комплекс для хранения и фасовки зерновых и масличных культур

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В целях наращивания экспортного потенциала Новосибирской области и мощностей по хранению и отгрузке зерна, в Ленинском районе города Новосибирска на территории современного логистического комплекса обществом с ограниченной ответственностью «Машкомплект» реализован инвестиционный проект по строительству 2-х складов-ангаров, площадью 1,5 тысячи квадратных метров каждый.

Склады с возможностью одновременной загрузки 5 вагонов, ориентированы на заезд крупнотоннажного транспорта для выгрузки. Полы в ангарах повышенной прочности с антипылевым покрытием. Складские помещения оснащены современным светодиодным освещением. В дальнейшем планируется установка нескольких линий по подработке зерновых и масличных культур.

Склад был согласован с экспортно-ориентированной компанией арендатором ООО «Сибирская Экспортно-Импортная Компания» и построен с учетом удобства приема, погрузки и отправки на экспорт зерновых культур. ООО «Сибирская Экспортно-Импортная Компания» является экспортером сельхозпродукции в страны Азии, КНР и Монголию.

На сегодняшний день пшеница, ячмень, рапс, лен, овес, гречиха, горох, чечевица — одни из самых востребованных культур на зарубежных рынках. В дальнейшем планируется продолжить тенденцию увеличения объемов экспортных поставок из Новосибирской области.