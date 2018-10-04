Новый железнодорожный тоннель запущен в постоянную эксплуатацию в Кемеровской области

На одном из самых грузонапряженных участков Артышта — Томусинская в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги запущен в эксплуатацию новый железнодорожный тоннель. Искусственное сооружение соединяет углепогрузочные станции Кузбасса со стыковой станцией Междуреченск в обход Новокузнецкого узла, где поезда выходят на Транссибирскую магистраль и далее следуют в дальневосточные порты.

Тоннель протяженностью 1158 м находится на 106-107 км участка Артышта — Томусинская на перегоне Курегеш — Карлык.

Инвестиции ОАО «РЖД» в реализацию проекта составили более 7 млрд рублей.

Новый тоннель даст возможность увеличить скорость грузовых поездов на перегоне Карлык — Курегеш с 60 км/ч до 80 км/ч. Это позволит быстрее доставлять уголь российским и зарубежным потребителям.

Строительство тоннеля началось в сентябре 2012 года. Работы велись с использованием высокотехнологичной горнопроходческой техники, позволяющей ежедневно проходить до 2 м породы. Выполнены основные строительно-монтажные работы, такие как проходка и устройство сборной железобетонной обделки штольни и монолитной железобетонной обделки тоннеля, устройство энергоснабжения, верхнего строения пути, инженерных сетей, связи и средств сигнализации, централизации и блокировки.

После ввода объекта во временную эксплуатацию с 26 сентября 2017 года выполнено переключение движения поездов с действующего тоннеля на новый тоннель.

На финальном этапе строительства в 2017 году в Томусинском тоннеле смонтировали внутренние коммуникации, уложили пути на безбалластное полотно, проложили контактный провод, установили освещение, сигнализацию и дренажную систему.

Также была полностью модернизирована путевая инфраструктура на прилегающих к тоннелю станциях Карлык и Курегеш.