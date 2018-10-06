Тула: на пути к комфортному городу

Фоторепортаж Аркадия Гершмана

В прошлый приезд в Тулу полтора года назад мне хватило впечатлений: маршрутки, убитый трамвай, обшарпанные дома, периметры из заборов, улицы-дороги, грязь и необжитый исторический центр. Из города в прямом смысле хотелось куда-нибудь сбежать, но дело не в климате, а в окружающей обстановке: каждая деталь в городе провоцировала враждебность и боль.

Если бы не новая городская набережная, то я бы не рискнул опять ехать в Тулу. Да простят меня жители и любители этого города, но первое впечатление я запомнил надолго и вычеркнул город из своего списка на посещение. Но в этот раз Тула запомнилась не только старыми болячками, но и комфортными местами в центре — всего за год власти успели облагородить значительную зону у Кремля, где теперь не страшно и не противно находиться! Плюс добавились неплохие частные пространства в пешей доступности.

У российских городов очень много проблем, многие из которых носят хронический и запущенный характер. Это можно сравнить с дорогим, но плохим наследством: вам перешёл старый семейный дом, за которым не смотрели последние 30 лет, а ремонт ограничивался краской по ржавчине и голой проводке. Непонятно, с чего начинать ремонт при ограниченном бюджете: крыша, крыльцо, электрика или канализация? Понятно, что я немного утрирую, но перед чиновниками обычно стоит такой же выбор: либо сделать капитально что-то одно, либо понемногу всего.

Обычно у нас очень любят взять большой бюджет и поделить его на много малых доз: к каждому подъезду по урне, турник в каждый дом или каждому переходу по цветной рамке. Такой подход не даёт качественных улучшений, потому что эффект рассеивается. Какой смысл от турника посреди убитого двора, яркого знака перехода через широченную улицу или урны посреди свалки? Поэтому я всегда говорил, что для качественных изменений нужно взять одно место и сделать его по максимуму. В Туле этим местом стали новая набережная и примыкающая улица Металлистов:





© farm4.staticflickr.com Было





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Стало

Ещё год назад самая красивая улица города вызывала желание быстрее уйти — здесь не было ровным счётом ничего. Сейчас здесь безопасно и комфортно, появилось много деревьев и классный вид на Кремль:

Сделано хорошо даже по московским меркам:

Есть несколько типовых для России проблем: вместо скамеек стоят лавки, а вода с крыш уходит под ноги людей, а не в закрытые каналы. Но для первого шага города в сторону жителей это простительные ошибки.

Очень радует, что московская тенденция возвращения улиц людям уходит в регионы. Комфортная городская среда и набор возможностей — важные показатели для городов в борьбе за жителей. Обычно города вокруг столицы жалуются на массовый отъезд людей в Москву, но они ничего не делают, чтобы задержать их — нытьём и отменой поездов не решить этот вопрос. С другой стороны, близость крупных городов к столице — наоборот возможность привлечь туристов и жителей к себе: многие готовы работать удалённо или уезжать на выходные и праздники из Москвы, но для этого нужен хороший транспорт и чувство комфорта.

Улице пока не хватает торговли на первых этажах, которая бы привлекала сюда людей. Уверен, этот вопрос решится сам собой за год-два. Также было бы неплохо вернуть историческое название (Пятницкая).

Обычно перезапуск пространства запускает побочный эффект вокруг себя: недвижимость дорожает, в место начинают вкладывать деньги и подступы к улице преображаются. Хочется верить, что здесь будет так же:

Было:

Сейчас:

Было:

Сейчас:

Тут была огромная асфальтовая площадь-парковка. Это довольно популярное явление для наших городов — сверху на плане всё смотрится неплохо, а на деле такая ситуация убивает жизнь и запускает процесс деградации пространства. Сейчас же машинам оставили меньшую часть площади (ровно столько, сколько нужно), а остальное отдали людям:

Осталось всего лишь содрать вентфасад и пошлое остекление со здания Сбербанка, вернув оригинальный облик:

Если не ошибаюсь, здесь тоже была большая парковка:

Локально подлатали другие места в центре:

Было

Стало

Был замечен музей станка с промышленным кластером:





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У меня совершенно не оставалось времени туда зайти и осмотреться, но площадь и само здание качественно выделяются. Кто был, расскажите, как там и вообще — давно оно такое?

Появилось симпатичное пространство Искра в историческом квартале:

У многих людей до сих пор в голове советское представление о жизни: дом-завод-дом. Единственное изменение: в этом списке появился торговый центр по выходным — коробки с магазинами заменили улицы и заняли место общественных городских пространств. Это неправильно по многим причинам, поэтому факт появления нормального городского пространства очень радует:

Я довольно много путешествую, при этом всегда стараюсь в городах найти подобные пространства. Если в городе нет таких мест, то обычно всё довольно депрессивно-стандартно и город скорее вымирает — молодым людям нечего там делать, и они уезжают.

Пространство может быть комфортным для людей, более того — это очень выгодно для бизнеса. Но деревенский подход с асфальтированием и созданием на любом клочке земли парковки всё ещё преобладает в наших реалиях.

Тут даже есть сцена и импровизированные сидушки из палетов. Вообще, лучше бы закупили дешёвые раскладные стулья и засыпали площадь песком — тяжело убирать мусор, но получается крутой городской пляж из дешёвых средств. В выходные здесь можно проводить крутые блошиные рынки или фестивали:

Особенно круто, что не стали сносить старые дома, а очистили их и приспособили под новые нужды:

Кондиционеры не убрали (плохо), но хотя бы покрасили в цвет фасада (хорошо):

На подходе ещё один дом:

Точечные крутые пространства должны сформировать запрос людей на качественные изменения и запустить процесс трансформации всего города. Условно, теперь у вас зона комфорта и безопасности не за порогом квартиры, а ещё есть светлый, чистый и стильный подъезд, но за порогом грязь и машины на газоне — на контрасте разница очень заметна, появляется логичный вопрос: «а почему там хорошо, а здесь плохо?!». Плюс такие проекты должны убедить скептиков, что комфортный город для людей возможен не только в Амстердаме или Лондоне, но и тут у нас в Туле.

С городом так же: внутри квартала с кафешками, лежаками и красивыми домами хорошо, а на выходе вас ждёт огромное поле-парковка. Город должен быть единым, а подобные пустые пространства его убивают:

К слову, город наконец-то повысил плату за парковку. Раньше здесь была цена в 20 рублей, а сейчас 40. Просто при вводе платы чиновники или разработчики забыли про главную цель этого инструмента — повысить оборачиваемость места и снизить желание парковаться на целый день. Вместо этого по сути был сделан налог.

Сделать город удобным для поездок на машине невозможно математически и геометрически, зато каждый дополнительный карман для парковки, новая полоса или развязка убивают город для пешеходов и велосипедистов, также страдает общественный транспорт. Поэтому вместо погони за ростом числа машин городские власти должны регулировать спрос на поездки по улицам: сначала пешеходы, потом велосипедисты и общественный транспорт, затем полосы для машин и лишь в конце — парковка.

Но тут есть важный нюанс: нельзя просто взять и запретить машины или сделать все улицы пешеходными. Одной рукой нужно создавать комфортные и безопасные условия для поездок по городу не на машине, а другой — вводить плату или перераспределять пространство улиц и площадей для жителей. Вот тут в Туле пока нехорошо.

Город захвачен маршрутками до такой степени, что случаются пробки чисто из них. При этом в городе не убита троллейбусная и трамвайная инфраструктура, также есть автобусы. Много техники по дружбе прислали из Москвы, но сама система совершенно отвратительная: много дублирований, нет расписания, остановки с красивыми картинками города-героя и без нормальной навигации. Тут нужно наводить капитальный порядок.

Самое ужасное, что люди уже привыкли к ситуации, когда трамвай — это ведро с гайками в пробке на кривых рельсах, а маршрутка — быстрый и относительно надёжный вид транспорта. То есть нужно не просто проводить реформу и создавать единую надёжную систему транспорта для адекватной альтернативы личной машине — нужно менять представление людей об общественном транспорте в целом.

Есть два варианта изменить текущую ситуацию с транспортом: скоростной выделенный коридор по центру какой-нибудь улицы с платформами и частоходящими автобусами окраина-центр-окраина, но туда не допускаются маршрутки. Автобус остаётся обычный, но меняется сервис: время не зависит от пробок, точно соблюдается расписание и понятный маршрут. То есть, это как метро, но по улицам и на автобусах.

Или в городе реанимируют трамвай с созданием приоритета на улицах, платформами, ровными путями, сокращением маршрутов, но увеличением выпуска на оставшиеся и бесплатными пересадками (сделать пересадочную модель). Оба варианта довольно революционные, но для их осуществления не нужно менять всё и сразу — можно начать с чего-то и затем подтягивать остальное. Хотя согласен, что даже это будет сложно сделать политически и административно.

Параллельно с этими процессами нужно принимать системные документы и стандарты. После внедрения новых комфортных мест и надёжного общественного транспорта должен наступить этап масштабирования принципов, поэтому без мастер-плана и гайдлайнов не обойтись. Иначе получится глупая ситуация, когда в одном месте делаем хорошо, а в другом ставим заборы и убиваем всё хорошее.

Есть надежда, что Тулу ещё можно спасти и поднять с колен относительно быстро и без гигантских бюджетов. По крайней мере, первые шаги по общественным пространствам уже сделаны.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS