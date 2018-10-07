Энергетика Архангельской области переходит на местные виды топлива

Малая энергетика Поморья сегодня представлена сотнями небольших котельных. Долгое время в качестве основных видов топлива на них использовались привозные мазут, уголь и дизельное топливо. Местное топливо вроде древесины даже не рассматривалось.

Однако с середины «нулевых» годов начался активный процесс замещения энергоисточников, работающих на привозном топливе, новыми, современными котельными и электростанциями, работающими на местных ресурсах — прежде всего, древесных отходах.

Если говорить об уже достигнутых результатах, то в целом по области потребление привозных видов топлива за последнее десятилетие сократилось вдвое: с 57% всего топливного баланса коммунальной энергетики в 2007 году до 29% в 2016 году. За этот же период потребление местных видов топлива котельными увеличилось с 18% до 42%.

В планах на ближайшую перспективу — к 2030 году сократить долю привозных видов топлива (уголь, мазут, дизельное топливо) всего до 2 процентов, а долю использования древесных отходов планируется увеличить до 44%. На сегодняшний день на территории Архангельской области на биотопливо уже переведены свыше пятидесяти котельных.

Например, в Пинежском районе в последние годы привозной каменный уголь на котельных активно заменяют местным топливом — дровами и щепой, поставляемыми лесозаготовительными предприятиями.

— В нашем лесном краю переход на биотопливо, который сегодня активно поддерживается областным правительством, единственное верное решение по развитию коммунальной энергетики, — говорит глава Пинежского района Александр Чечулин. — Во-первых, сейчас мы меньше зависим от поставок каменного угля по железной дороге из других регионов, во‑вторых, значительно сократились выбросы вредных веществ в атмосферу, а значит, улучшилась экологическая обстановка в районе. А самое главное — достигается более полное использование местных древесных ресурсов, причём здесь, на месте.

Развитие «родной» энергетики, основанной на потреблении местного топлива, спровоцировало резкий рост в смежных отраслях.

Так, например, за последние годы Архангельская область стала всероссийским лидером по производству пеллет (древесных гранул). На долю Поморья приходится производство 21% всех пеллет в России.

Сейчас в области производится 350 тысяч тонн древесных гранул в год. При этом, ранее на эти показатели регион планировал выйти лишь к 2020 году. Благодаря большой заинтересованности бизнеса, реализовать намеченное получилось значительно раньше. Теперь поставлена новая задача — к 2020 году выйти на производство полумиллиона тонн пеллет.