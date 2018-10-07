«ВОМЗ» разработал бортовой полуприцеп в особом четырехосном исполнении

Великолукского завода произошла отгрузка бортового полуприцепа в особом четырехосном исполнении. Данная модель разработана специалистами конструкторского бюро в ответ на новые требования к максимально допустимой массе автопоезда и нагрузкам на оси.

Данная модель бортового полуприцепа является номинантом Премии «Стройспецтех — 2017», проводимой в рамках международной специализированной выставки СТТ-2017. Премия является независимой профессиональной наградой для компаний-производителей строительной и специальной техники за лучшие потребительские характеристики и успехи на рынке Российской Федерации.

Полуприцеп предназначен для работы с 2х-осным тягачом с колесной формулой 4×2, при этом в сцепке полной массы автопоезда 44 тонны он уверенно проходит все весовые контроли и распределения по нагрузкам. Второе положение шкворня позволяет эксплуатировать полуприцеп и с 3х-осным тягачом с колесной формулой 6×4. На полуприцепе установлены 2 подъемные оси, для оптимального управления и наилучшего использования полуприцепа в загруженном и незагруженном состоянии. Грузоподъемность полуприцепы 45000 кг, габаритная длина 13,7 метров. Сверхпрочное шасси полуприцепа выполнено из высокопрочной шведской стали, работающей в температурном режиме от -70 С до +40 С, которая гарантирует надежность техники в любых климатических условиях.

Бортовой полуприцеп STEELBEAR отправился в Сибирский федеральный округ и будет использован в нефтяном и газодобывающем секторе для перевозки строительных материалов, труб, кирпича, металла и различного рода конструкций. Следует отметить, что бортовые полуприцепы от Великолукского завода регулярно отправляются в Сибирский регион: высокое качество и доступные цены — вот секрет популярности марки!