Мост через реку Дойбица и реконструкция дороги «Подъезд к поселку Шоша» в Тверской области

Новый мост через реку Дойбица в в Тверской области.

Работы по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к поселку Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский».

Региональная автодорога первого класса расположена на территории туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» в Конаковском районе, ведет к развивающейся жилой застройке в деревне Мокшино, обеспечивает связь между несколькими населенными пунктами района и выход на федеральную трассу М-10.

В начале сентября завершался третий этап реконструкции дороги. Протяженность данного участка — 732 метра. В ходе работ был построен новый мост через реку Дойбица протяженностью 88,3 погонных метра. Работы по его возведению уже завершены.

Ремонт «Подъезда к Шоше» начался в 2016 году в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Было реконструировано более 600 погонных метров дороги.

В ходе второго этапа в 2017 году проведена реконструкция более 570 погонных метров. В итоге количество полос движения увеличилось с двух до четырех. Кроме того, на объекте переустроены коммуникации (водопровод, газопровод, канализация, линии электропередач и др.), отсыпано земляное полотно, устроены водопропускные трубы, дорожное полотно с применением щебня и асфальтобетона повышенной прочности, укреплены обочины.

Общая стоимость работ составила около 500 млн рублей. Это средства областного и федерального бюджетов