На Украину возобновились поставки автокранов «Ивановец»

19 сентября очередной автокран «Ивановец» отправился на экспорт. Украина пополнила собой список стран, куда возобновились поставки автокранов «Ивановец». В адрес покупателя в Украине отправился 40-тонный автокран модели КС-65740-8 на шасси КАМАЗ.

Таким образом, ИМЗ АВТОКРАН продолжает расширять географию поставок своей продукции. Ориентация на экспорт — один из краеугольных элементов стратегии развития ИМЗ АВТОКРАН, целью которой является восстановление ведущих позиций как на российском рынке, так и на рынках ближнего зарубежья в качестве первоочередной задачи.

Директор по экспорту ООО «ИМЗ АВТОКРАН» Валерий Арзин: «Рынок Украины привлекателен для ИМЗ АВТОКРАН как тем, что автокраны „Ивановец“ хорошо здесь известны и пользуются заслуженным уважением, так и тем, что емкость украинского рынка сопоставима с ёмкостью рынка России. Сегодня конкуренция на многих рынках, включая рынок автокранов, достаточно высока. А в борьбе за потребителя многое теперь решает бренд производителя, его репутация».