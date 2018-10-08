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Экспорт

На Украину возобновились поставки автокранов «Ивановец»

  •  © avtokran.ru

19 сентября очередной автокран «Ивановец» отправился на экспорт. Украина пополнила собой список стран, куда возобновились поставки автокранов «Ивановец». В адрес покупателя в Украине отправился 40-тонный автокран модели КС-65740-8 на шасси КАМАЗ.

Таким образом, ИМЗ АВТОКРАН продолжает расширять географию поставок своей продукции. Ориентация на экспорт — один из краеугольных элементов стратегии развития ИМЗ АВТОКРАН, целью которой является восстановление ведущих позиций как на российском рынке, так и на рынках ближнего зарубежья в качестве первоочередной задачи.

Директор по экспорту ООО «ИМЗ АВТОКРАН» Валерий Арзин: «Рынок Украины привлекателен для ИМЗ АВТОКРАН как тем, что автокраны „Ивановец“ хорошо здесь известны и пользуются заслуженным уважением, так и тем, что емкость украинского рынка сопоставима с ёмкостью рынка России. Сегодня конкуренция на многих рынках, включая рынок автокранов, достаточно высока. А в борьбе за потребителя многое теперь решает бренд производителя, его репутация».

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http://www.avtokran.ru/o_zavode/news/429/

ИМЗ АВТОКРАН, автокран Ивановец, Украина
  • Нет аватара Инженер2015
    08.10.1819:23:35

    емкость украинского рынка сопоставима с ёмкостью рынка России

    с трудом верится

    #1075192
    • Нет аватара Братец
      08.10.1820:30:06

      Почему же нет? В относительных единицах вполне может быть. К примеру, в России находится скажем 100 кранов Ивановец и на рынке требуются ещё 10. А на Украине находится 10 кранов и требуется ещё 10. В таком случае ёмкость рынков одинакова, но только относительно.

      #1075208
  • Нет аватара Братец
    08.10.1820:26:23

    А конфеты президента Порошенко с завода Рошен продаются в Крыму. Так что война на Украине — только для майданутых. А власти Украины деньги на ней зарабатывают.

    #1075205
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