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Дорожное строительство

В Ивановской области завершен ремонт автодороги Шуя — Палех

  •  © ivanovoobl.ru
Завершился ремонт автодороги Шуя — Палех. Средства на ремонт автодороги Шуя — Палех, которая является частью трассы на Нижний Новгород, в размере 260 млн рублей привлечены из федерального бюджета.

В ходе ремонта применена новая для Ивановской области технология — щебеночно-мастичный асфальтобетон, ранее она применялась только на федеральных трассах. При ней используются более узкие фракции гранитного щебня, что придает дороге высокую прочность.

Всего отремонтировано 27 км трассы на Палех, в том числе участок обхода города Шуя протяженностью 11 км, обход поселка Палех (почти 2 км), участки автомобильной дороги Ростов — Иваново — Нижний Новгород в Ивановском, Шуйском, Палехском районах (протяженностью 12,6 км). На этом же направлении за счет областного бюджета выполнен ремонт участков, протяженностью 1,8 км.

Всего в текущем году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог направлено 850,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 266,1 млн. рублей. Всего до конца строительного сезона будет отремонтировано 100 км дорог, что в два раза больше, чем в 2017 году.

  •  © ivanovoobl.ru
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Ивановская область, дорожное строительство
  • Нет аватара termometrix
    08.10.1821:57:09

    Долгострой,но все же сдадут…

    В Чувашии введут в эксплуатацию мост через реку Большой Цивиль на трассе М-7 «Волга"

    15 октября на 677-м км федеральной дороги М-7 «Волга» (Цивильский район, Чувашская Республика) торжественно откроют проезд транспорта по отреконструированному мосту через реку Большой Цивиль.

     http://rosavtodor.ru/press-center/announce/247911 

    •  © sm-news.ru

    #1075219
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