Завершился ремонт автодороги Шуя — Палех. Средства на ремонт автодороги Шуя — Палех, которая является частью трассы на Нижний Новгород, в размере 260 млн рублей привлечены из федерального бюджета.

В ходе ремонта применена новая для Ивановской области технология — щебеночно-мастичный асфальтобетон, ранее она применялась только на федеральных трассах. При ней используются более узкие фракции гранитного щебня, что придает дороге высокую прочность.

Всего отремонтировано 27 км трассы на Палех, в том числе участок обхода города Шуя протяженностью 11 км, обход поселка Палех (почти 2 км), участки автомобильной дороги Ростов — Иваново — Нижний Новгород в Ивановском, Шуйском, Палехском районах (протяженностью 12,6 км). На этом же направлении за счет областного бюджета выполнен ремонт участков, протяженностью 1,8 км.

Всего в текущем году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог направлено 850,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 266,1 млн. рублей. Всего до конца строительного сезона будет отремонтировано 100 км дорог, что в два раза больше, чем в 2017 году.