Начались испытания ульяновского автобуса СИМАЗ с низкопольной задней площадкой

На испытания и сертификацию отправилась новая модель автобуса SIMAZ 2258 с низкопольной задней площадкой для перевозки маломобильных групп населения.

Автобус в базовом оснащении будет комплектоваться задней пневматической подвеской с возможностью автоматического и ручного управления, стабилизаторами поперечной устойчивости обеих осей, системой курсовой устойчивости ESP, ABS и системой экстренного реагирования при авариях — ЭРА-ГЛОНАСС.

Общая вместимость автобуса составляет 54 и 58 пассажиров при 13 и 16 посадочных местах. Так же предусмотрено место для крепления инвалидного кресла, с механической аппарелью для заезда в автобус.

Как и прежде, вся агрегатная база автобуса собрана на базе шасси ISUZU NQR 90 нового экологического класса — ЕВРО 5. Гарантия на новую модель составит 3 года или 200 000 км(что наступит ранее).

http://isuzu-bus.ru/%D0%B...%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4/