Заступление на опытно-боевое дежурство новейших лазерных комплексов «Пересвет»

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Минобороны РФ опубликовало кадры заступления на опытно-боевое дежурство новейших лазерных комплексов «Пересвет», первые образцы которых начали поступать в войска еще в прошлом году .

1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах.

Оснащение ими Вооружённых Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчётов.

Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрёл необходимые теоретические знания и практические навыки. В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчётами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению.