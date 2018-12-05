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Видеоблог

Заступление на опытно-боевое дежурство новейших лазерных комплексов «Пересвет»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/PIUsAOfVtPg

Минобороны РФ опубликовало кадры заступления на опытно-боевое дежурство новейших лазерных комплексов «Пересвет», первые образцы которых начали поступать в войска еще в прошлом году .

1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах.

Оснащение ими Вооружённых Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчётов.

Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрёл необходимые теоретические знания и практические навыки. В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчётами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению.

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Министерство обороны, лазерный комплекс Пересвет
  • 1
    Vikont Vikont
    05.12.1816:53:42

    Засекреченный экземпляр. Интересно что он может.

    #1090499
    • 5
      Нет аватара alex_uns
      05.12.1816:57:11

      Если Можайка, то это космос и спутники. Значит Пересвет облучает спутники. Делов-то расшифровать))

      #1090502
      • 5
        Darth Darth
        05.12.1819:04:00

        Хм… А ведь и правда… Но обещали, что это — ПВОшная система! Я себе уже табуны порезанных пополам «Томагавков» представлял    

        #1090534
      • 4
        Нет аватара g1v2
        05.12.1821:27:23

        Хз. Тут попадалось старое интервью Кириенко, где он говорил про ту установку которую РОСАТОМ делал для Газпрома для тушения пожаров на буровых. Там он заявлял что она может резать металл 10 см с расстояния 100 м в условиях задымления. Тч чего Пересвет может, а чего нет пока темный лес. Даже назначение его пока не ясно.

        #1090568
      • 0
        Нет аватара AlexCrazy
        05.12.1823:46:36

        думаю что таки да — планомерно не спеша обрабатывают спутники-шпионы, все фотовидео спутниковые аппараты летают на относительно небольших расстояниях это несколько сотен км и в ясную погоду при пролета аппарата вполне возможно его прогревать лазером .

        Можно просто гонять спутники что бы допустим не летели над определенным районом, а можно выводить из строя .

        Ведь спутник не обязательно взорвать — достаточно сжечь его солнечные батареи и он вскоре сам вырубится.

        #1090621
  • 0
    Нет аватара my.sdelanounas
    05.12.1821:00:25

    Я вот думаю, раз замутили такой сдвижной ангар значит эта штука уже на позиции стоит. Значит охраняет что-то стационарное.

    #1090559
  • NovaM3 NovaM3
    06.12.1802:45:19

    Если кто в танке     не читает БМПД:

    Со стороны bmpd напомним, что в 2018 году известный пользователь twitter.com rambo54 путем анализа общедоступных космических снимков обнаружил две предполагаемые позиции нового российского наземного боевого лазерного комплекса «Пересвет» — на позиции 2426-й технической ракетной базы 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН в Тейково (Ивановская область) (на этой позиции, видимо, был снят видеосюжет о комплексе «Пересвет», ранее распространненный Министерством обороны России) и в районе дислокации 39-й гвардейской ракетной дивизии 33-й ракетной армии РВСН в районе Новосибирска.

    В связи с этим высказывалось предположение, что данные позиционные районы указывают на то, что основным назначением лазерного комплекса «Пересвет» является ослепление американских низкоорбитальных спутников — как разведывательных, так и, видимо, в первую очередь перспективных спутников системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и противоракетной обороны, аналогичных ранее создававшимся по программе STSS (Space Tracking and Surveillance System), а также возможных суборбитальных и высотных атмосферных датчиков СПРН и ПРО (работы по которым также ведутся в США). Ослепление разведывательных спутников и спутников СПРН может стать важной предпосылкой нейтрализации системы перспективной ПРО США во время подготовки к ракетному удару и в момент нанесения ракетного удара.

     https://bmpd.livejournal.com/3442101.html 

    можно еще комментарии почитать, порой интересно.

    #1090645
    • Александр Бурцев Александр Бурцев
      06.12.1811:46:38

      Ассоциативный ряд: лазеры — голограммы — тусовка. Зачем ослеплять, если можно на камеры спутников транслировать мультик с массовым пуском ракет каждые 5 минут. И никакого ущерба оборудованию «партнеров». В порядке мечты так сказать.

      #1090708
  • MarkII 1 MarkII 1
    06.12.1810:50:21

    надо еще музыку из звездных войн в тему.

    А так смотришь на видео и понимаешь что война это не только большие стволы и разрывные пули…

    #1090697
  • Михаил Иванов Михаил Иванов
    06.12.1812:22:30

    КУПИТЕ СЕБЕ КИТАЙСКИЙ ЛАЗЕР ХОТЯ БЫ НА 1 ВАТТ. И попробуйте взорвать воздушный шарик на расстоянии 1 метр (100% шарик лопнет ) а потом на расстоянии 100 метров. Если вы сделаете ЭТО на дальности 1000 метров значит вы уже в «плоской земле при отсуствии воздуха». Возьмите приличный бинокль и посмотрите на расстояние в километр, днём, в солнечный день, увидите то же самое что видите без всякого бинокля: Воздух не однороден и очень не линеен. На дальности километр дозвуковые дроны все мертвы. Но не более.

    #1090716
  • VV Axntv VV Axntv
    06.12.1813:28:37

    До спутников и боеголовок дотянуться можно из стратосферы. С поверхности, если и можно в ясную погоду, то понадобится адаптивная оптика, огромная апертура, чтобы не слишком грелся воздух. Есть даже проект межзвёздного паруса с наземным лазером.

    По виду и сравнивая с иностранными установками это похоже на защитник от дронов, небольших ракет и мин.

    Отредактировано: VV Axntv~13:29 06.12.18
    #1090735
  • Александр Пухов
    07.12.1813:43:15

    воздушное пространство для боевого лазера конечно помеха…А ведь есть геостационарная орбита…далековато конечно, почти 36 тысяч км, но…)

    Отредактировано: Александр Пухов~13:43 07.12.18
    #1090950
    • Нет аватара хочу_техники
      08.12.1813:48:39

      Есть же лазер на Ил-76, с высоты километров в 12 стрельнуть по спутнику на геостационарной орбите (можно по любым другим) наносекундным импульсом, атмосфера будет мешать значительно слабее.

      #1091125
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