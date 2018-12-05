Заступление на опытно-боевое дежурство новейших лазерных комплексов «Пересвет»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/PIUsAOfVtPg
Минобороны РФ опубликовало кадры заступления на опытно-боевое дежурство новейших лазерных комплексов «Пересвет», первые образцы которых начали поступать в войска еще в прошлом году .
1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах.
Оснащение ими Вооружённых Сил начато с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений. С поступлением в войска лазерных комплексов организовано их освоение личным составом и слаживание боевых расчётов.
Личный состав подразделений, на вооружении которых находится это новейшее оружие, прошёл переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности, где приобрёл необходимые теоретические знания и практические навыки. В ходе освоения этого современного вооружения боевыми расчётами лазерных комплексов отработаны действия на технике с выполнением мероприятий развёртывания и подготовки их к применению.
- Великоросс
- 05.12.201815:01
- 13
05.12.1816:53:42
05.12.1816:57:11
05.12.1819:04:00
05.12.1821:27:23
05.12.1823:46:36
05.12.1821:00:25
06.12.1802:45:19
06.12.1811:46:38
06.12.1810:50:21
06.12.1812:22:30
06.12.1813:28:37
07.12.1813:43:15
08.12.1813:48:39