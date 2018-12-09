В июле 2018 года ЗАО «Дробмаш» из Нижегородской области осуществил поставку мобильного агрегата сортировки УМС — 400. Новый современный агрегат марки «Дробмаша» стал идеальным решением для заказчика на Юго-Западе России.

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Клиентом была поставлена задача: «осуществить эффективное и высокопроизводительное фракционирование песка для металлургического производства, обеспечить быстрый ввод оборудования в эксплуатацию и возможность его частого перемещения на производственной площадке с минимальными временными издержками. Оборудование должно иметь возможность работы, как от дизеля, так и от стационарного электрического энергообеспечения, иметь возможность складирования в штабель, с целью оптимизации работы склада готовой продукции, быть адаптировано для работы в суровых климатических условиях с низкими зимними температурами».

УМС — 400 выполнил свою задачу на все 100%. Благодаря интеграции грохота в гусеничные шасси была достигнута требуемая мобильность. А использование высокоэффективного 3х рядного самобалансного грохота с большой просеивающей поверхностью и одного ряда грохота в режиме «скальпирующего сита» обеспечило высокопроизводительную работу по качественной сортировке материала на мелкие, узкие фракции. Наличие в конструкции встроенного штабель-укладчика позволило обеспечить максимально возможный склад готового продукта при минимальных технологических издержках. Особенно необходимо отметить, наличие в поставленном агрегате электрических, а не как у большинства предлагаемой на рынке мобильной техники гидравлических приводов. Это позволяет потребителю использовать установку, как от дизеля, так и от стационарного электрообогревателя, а также позволяет использовать ее при более низких температурах окружающей среды и упрощает техническое обслуживание.

Полевые испытания показали, что данный агрегат полностью оправдал не только ожидания производителя, но и ожидания заказчика. Агрегат удобен в эксплуатации, мобилен, обладает высокой производительностью и эффективностью. Уже за короткий срок подобная установка полностью окупит себя. Основываясь на данном опыте поставки, можно смело заявить, что УМС — 400 прошел проверку!