«Галичский автокрановый завод» выпустил кран-манипулятор для сельского хозяйства

АО «Галичский автокрановый завод», которое входит в Ассоциацию «Росспецмаш», представило специальное решение, предназначенное механизировать операции погрузки-выгрузки и перевозки сельскохозяйственного оборудования и материалов — кран-манипулятор КМУ-150 «ГАЛИЧАНИН», снабдив его дополнительными функциями с различным навесным оборудованием.

КМУ-150 грузоподъемностью 7 т с 6-секционной телескопируемой стрелой длиной 19,0 м подходит для погрузки и перевозки биг-бегов с посевным материалом, брикетов с удобрениями для почвы и кормами для животноводческих хозяйств. Шасси манипулятора оборудовано откидными бортами, чтобы операции выгрузки могли выполняться как самим манипулятором, так и вилочным погрузчиком прямо с кузова, при использовании европалет.

Помимо органических материалов возможна погрузка и перевозка специализированной оснастки для сельскохозяйственных машин: плугов, жаток комбайнов, косилок и прочего навесного оборудования. Такая транспортировка удобна механизаторам тем, что для проведения ремонтных или профилактических работ отдельного узла, нет необходимости перевозить весь комплекс. Достаточно отсоединить элемент и погрузить его в кузов. Транспортировка крупногабаритных объектов стала возможна благодаря применению грузовых шасси с удлиненным кузовом 7,0 м и гп 8 т (КАМАЗ-65117).

Помимо удлиненного варианта шасси, возможна также установка на стандартные дорожные КАМАЗ-65115 (с длиной кузова 6,2 м и гп 8 т) и вездеход КАМАЗ-43118 гп 8,3 т. Кроме бортовых шасси, кран-манипулятор монтируется на самосвал с направлением разгрузки в две или три стороны с длиной кузова от 5,8 до 6,2 м и объемом от 12 до 20 куб.м, и седельный тягач. Опционально устанавливается сцепное устройство для буксировки прицепа. Шестисекционная стрела КМУ-150 с вылетом 19,0 м дает возможность загрузить-разгрузить прицеп без его отцепления.

Высота кузова 1,5 м от поверхности земли позволяет без ограничений погружать и перевозить контейнеры и блочно-модульные конструкции (бытовки) высотой до 2,5 м.

КМУ-150 используется в качестве подъемного крана при малоэтажном строительстве: складов, ангаров, ферм, загонов и навесов для животноводческих хозяйств. Для возведения ограждений, заборов, стоек для водоводов, причальных стенок и установки опор ЛЭП КМУ-150 оборудуется системой для бурения, в состав которой входят гидровращатель и шнеки диаметром до 450 мм с глубиной бурения до 3,0 м.

Кроме всего прочего КМУ-150 опционально оснащается дополнительными выходами для подключения строительного гидроинструмента и генератором для питания электроинструмента.